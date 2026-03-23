Crimson Desert : Où trouver du cuivre et comment le miner efficacement ?

Apprenez à localiser les gisements de cuivre dans Crimson Desert et découvrez les étapes essentielles pour récolter ce minerai qui sera vite indispensable à l'amélioration de votre équipement durant vos premiers heures de jeu.
Dans l'univers impitoyable et très vaste de Pywel, la survie de Kliff ne dépend pas uniquement de sa maîtrise de l'épée, mais aussi de la qualité de ses armes et de son équipement. Vous vous rendrez vite compte, après quelques affrontements tendus contre des boss, que l'amélioration de celui-ci est une nécessité absolue. Le cuivre est l'une des ressources de base dont vous aurez besoin en abondance
dans Crimson Desert
pour renforcer vos armes et armures chez le forgeron. Cependant, même le minerai de cuivre peut s'acheter chez un marchand, vous n'irez pas bien loin si vous ne partez pas en quête de celui-ci.
Comment obtenir une pioche dans Crimson Desert ?
Avant de pouvoir briser la roche et récupérer du cuivre
, vous devez impérativement vous équiper d'un outil adéquat, la pioche
. Il existe deux méthodes principales pour l'obtenir dès le début de votre aventure dans la région de Hernand :
- L'achat direct : Vous pouvez vous rendre chez un marchand de provisions. À Hernand, par exemple, une pioche vous coûtera environ 31 pièces de cuivre.
- La quête de Rhett : C'est la méthode recommandée pour les débutants. Après avoir terminé la requête de Turnali, consultez le tableau d'affichage au centre de Hernand pour accepter la mission « La requête de Rhett ». En allant parler à Rhett devant la forge, celui-ci vous remettra gratuitement une pioche pour effectuer une petite quête, en cherchant notamment du fer.
Une fois l'outil en votre possession, il rejoindra vos équipements secondaires. Pour l'utiliser, ouvrez votre roue des armes (flèche gauche de la croix directionnelle) et sélectionnez la pioche comme vous le feriez pour une pelle ou une seconde épée.
Localiser et miner les filons de cuivre
Le minerai de cuivre se présente sous la forme de protubérances rocheuses colorées, qui tend vers le bleu
, incrustées directement dans les parois des falaises. Pour les repérer, cherchez des roches bleutées qui se démarque de la couleur naturelle de la pierre
. Une fois face au filon, dégainez votre pioche et ajustez votre frappe avec précision. Vous pouvez aussi les localiser plus facilement avec la carte interactive
, si vous ne souhaitez pas simplement longer les falaises.
Un seul coup bien placé suffit généralement à briser la roche. Soyez attentif : en éclatant, le filon libère plusieurs petits fragments de minerai de cuivre qui peuvent rouler au sol
. Ne quittez pas la zone avant d'avoir ramassé chaque éclat pour remplir votre inventaire.
Notez que lorsque vous longez une falaise, si vous ne voyez pas vous-même le filon de fer, vous pouvez consulter la mini-carte, qui vous l'affichera si vous êtes relativement proche d'un filon de cuivre
, ou de toute autres ressources à miner.
Enfin, il est important de mentionner que le cuivre met une semaine en jeu avant de respawn. Retenez donc bien les lieux où vous allez miner, puisque vous pourrez refaire ces parcours toutes les semaines, et ne jamais être à court de cuivre dans Crimson Desert
.
Rappelons, pour conclure, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir un animal
.
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