Crimson Desert : Comment voler des objets ?

Le monde ouvert de Crimson Desert étant relativement vaste, les activités sont pléthoriques, et il est bien évidemment possible de voler des objets. Mais cela n'est pas sans conséquences. Voici comment voler dans Crimson Desert.

Comment débloquer l'option de vol et avoir un masque ?

La prime de Jeffrey → À Hernand, parlez au garde près du poteau à l'entrée de la ville. Il vous donnera une mission de capture pour un pickpocket nommé Jeffrey. Une fois appréhendé et remis au connétable, vous recevrez en récompense votre premier masque.

À Hernand, parlez au garde près du poteau à l'entrée de la ville. Il vous donnera une mission de capture pour un pickpocket nommé Jeffrey. Une fois appréhendé et remis au connétable, vous recevrez en récompense votre premier masque. Le Marché Noir → Si vous préférez l'achat direct, un marchand d'objets illicites se trouve près du moulin à vent, juste à la sortie de la ville de départ. Vous pourrez lui en acheter un.

Si vous préférez l'achat direct, un marchand d'objets illicites se trouve près du moulin à vent, juste à la sortie de la ville de départ. Vous pourrez lui en acheter un. Le loot : Les bandits que vous affrontez lors de vos voyages portent parfois des masques que vous pouvez récupérer sur leurs dépouilles, sans aucun frai, si ce n'est le prix du sang.

Comment voler sans se faire prendre dans Crimson Desert ?

L'inspection → Approchez-vous de l'objet et utilisez votre lanterne pour l'inspecter.

Approchez-vous de l'objet et utilisez votre lanterne pour l'inspecter. L'action → Appuyez sur la touche correspondante (X sur Xbox, A sur PlayStation ou R sur PC) pour subtiliser l'objet.

Appuyez sur la touche correspondante (X sur Xbox, A sur PlayStation ou R sur PC) pour subtiliser l'objet. La discrétion → Accroupissez-vous toujours avant de passer à l'acte. Si des PNJ sont à proximité, rester debout multiplie vos chances d'être repéré.

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Dans l'immense monde ouvert de Pywel, l'honnêteté n'est pas toujours la voie la plus rapide vers la richesse. Si vous convoitez un objet chez un marchand ou dans une demeure privée sans avoir les fonds nécessaires,. Cependant, contrairement à de nombreux RPG, des conditions strictes sont imposées avant de vous laisser commettre vos premiers méfaits. Voici comment devenir un pickpocket hors pair.Vous avez probablement remarqué que l'option « Voler » apparaît au-dessus de certains objets mais reste grisée, quoi que vous fassiez. Pour l'activer, il existe une condition sine qua non,. Sans masque ou protection faciale, Kliff refuse de commettre un crime à visage découvert.La question qui se pose donc est de savoirFort heureusement, il existe plusieurs méthodes pourUne fois le masque équipé (via votre inventaire), l'option de vol devient interactive. Voici la marche à suivre pour réussir votre coup :Dès que l'objet est dans votre poche, une zone rouge apparaît sur votre mini-carte et une jauge de détection s'affiche à droite de l'écran. Si personne ne vous regarde directement à ce moment-là, restez immobile ou éloignez-vous calmement. Si la jauge se remplit, vous êtes repéré et vous devrez fuir rapidement.pour votre progression à long terme. Si vous êtes pris sur le fait, vous devrez payer une amende si vous êtes capturé, qui augmentera à chaque fois. Si vous abusé du vol et que vous êtes à chaque fois repéré, vous finirez en prison. De plus, cela affecte votre réputation, et à terme vous empêchera d'accéder à des quêtes. Enfin, les marchands que vous avez volés pourraient ne plus vouloir faire affaire avec vous durant plusieurs jours.Faites donc bien attention, pour ne pas vous faire repérer et ne pas risque de perdre de l'argent, voire pire.