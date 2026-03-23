Crimson Desert : Les meilleures compétences à débloquer en priorité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mars 2026 à 18h41
Optimisez la progression de Kliff dès le début de votre aventure dans Crimson Desert. Pour vous aider, nous vous listons quelles sont les compétences qui semble indispensables pour renforcer votre survie, accroître votre mobilité et décupler votre puissance de frappe face aux premiers boss.
Crimson Desert : Les meilleures compétences à débloquer en priorité
Dans l'impitoyable monde de Crimson Desert, la survie de Kliff dépend directement de votre capacité à investir judicieusement vos premiers points de compétence. Entre l'amélioration des statistiques pures et le déblocage de techniques de combat avancées, les choix peuvent paraître intimidants. Pour dominer le champ de bataille dès les premières heures, il est essentiel de privilégier un équilibre entre robustesse et agilité. Voici les paliers à viser pour transformer votre mercenaire en une véritable machine de guerre.

Priorité aux statistiques vitales, Santé et Endurance

Avant même de chercher à infliger des dégâts spectaculaires, vous devez vous assurer que Kliff peut encaisser les assauts. La Santé (branche rouge) est sans conteste l'investissement le plus rentable au départ. Les boss de début de jeu ne pardonnent aucune erreur, et quelques points supplémentaires en PV feront la différence entre une défaite cuisante et une victoire sur le fil. Bien que le coût en ressources augmente rapidement, ne négligez jamais cette statistique.

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L'Endurance (branche bleue) est le second pilier de votre survie. Chaque esquive, chaque blocage au bouclier et chaque attaque lourde puise dans cette jauge. En augmentant votre endurance maximale, vous gagnez une liberté de mouvement cruciale, vous permettant d'enchaîner les roulades de protection sans vous retrouver essoufflé et vulnérable face à des ennemis capables de combos dévastateurs. Investissez là aussi quelques points en début de partie.

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Maîtrise du combat, l'art de l'offensive

Une fois vos bases défensives consolidées, tournez-vous vers la branche bleue et la compétence « Arme ». La monter au maximum est l'un des meilleurs calculs à faire étant donné que cela n'augmente pas seulement les dégâts de vos coups d'épée de base, mais débloque également de nouveaux enchaînements. C'est la fondation de votre efficacité offensive tout au long de l'aventure.

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Pour la gestion des groupes d'ennemis, la compétence Coup de crochet (toujours banche bleue) est une bénédiction. Kliff projette un adversaire au sol, créant une onde de choc qui repousse les assaillants environnants. C'est l'outil parfait pour se dégager d'un encerclement. En complément, l'Entaille en avant poussé au niveau 3 devient une arme redoutable, capable d'entamer sérieusement la barre d'étourdissement des ennemis les plus coriaces.

L'agilité et les combos en complément

Une fois la base faite, la mobilité et les réflexes seront à prioriser pour avoir un personnage complet assez vite, pouvant rivaliser avec les différents boss que vous aurez l'occasion de croiser. Voici les talents techniques à ne pas manquer :
  • Sens affutés (vert) : À monter au niveau 3
  • Frappes fantomatiques (vert) 
  • Dérapage (vert) : Une compétence vitale pour annuler les étourdissements après avoir été touché. 
Vous pourrez vous pencher sur d'autres compétences par la suite, selon ce que vous cherchez. Mais pour faire simple, les premiers artéfacts abyssaux doivent être dépensés pour améliorer la Santé et l'Endurance, avant de se pencher sur le combat pour équilibrer son build, et de repartir sur des compétences plus équilibrées, dans la branche verte. 

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Dans tous les cas, si votre build ne vous plaît pas, vous pouvez toujours respec assez facilement dans Crimson Desert. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment obtenir rapidement l'une des meilleures armes en début de jeu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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