Crimson Desert : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Crimson Desert en France, sur PC et consoles.
Parmi les jeux les plus attendus de l'année, mais aussi les plus intriguant, compte tenu du contenu qui semble aller dans tous les sens, Crimson Desert
est aux portes de sa sortie. En dépit des questions qui entourent la version console, relativement discrète, le titre accumule 3 millions de wishlists et pourrait être l'un des succès de l'année. C'est pourquoi de nombreux joueurs se demandent à quelle heure sera disponible Crimson Desert en France, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Heure de sortie de Crimson Desert en France sur PC et consoles
Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert sort ce 19 mars 2026
sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de Crimson Desert
.
Ainsi, l'heure de sortie de Crimson Desert est fixée à 23h (heure française), le 19 mars 2026, sur toutes les plateformes (PC, PS5 et Xbox Series)
. En d'autres termes, il va falloir être patient, très patient, pour découvrir ce nouveau titre qui arrive en fin de soirée. Mais la bonne nouvelle est que toutes les plateformes l'accueilleront en même temps, pour ne pas faire de jaloux.
Prétéléchargement de Crimson Desert en France
Pour ce qui est du prétéléchargement, ce dernier est disponible dès le 17 mars, à la même heure, permettant à tout le monde de se préparer au mieux. Vous retrouverez plus d'informations sur le prétéléchargement de Crimson Desert dans cet article
.
Et si vous possédez une version physique en avance, n'espérez pas pouvoir le découvrir avant les autres, Pearl Abyss, en charge de son développement, a bloqué l'accès au jeu avant ce 19 mars à 23 heures.Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue pour le moment. Pour les configurations PC, vous les retrouverez ici
. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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commentaire (1)
Et pourquoi j’en vois sur le jeu et que sur le ps store bah faut attendre comme des con commence bien la sortie sans jaloux