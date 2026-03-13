Crimson Desert accès anticipé : est-il possible d'y jouer en avance ?

Certains joueurs se posent la question d'un accès anticipé pour jouer en avance à Crimson Desert. Nous vous donnons la réponse.
Depuis quelques années, certains développeurs et éditeurs ont pris l'habitude de proposer une petite phase dite d'accès anticipé à leur production, permettant aux joueurs de le découvrir en avance. Entre trois à quatre jours de manière générale, voire une semaine complète dans certains cas. Mais est-ce le cas du très attendu Crimson Desert
?
Est-il possible de jouer en accès anticipé à Crimson Desert ?
Pour aller droit au but : non, il n'y a pas d'accès anticipé prévu pour Crimson Desert
. Malgré l'immense attente autour du nouveau projet de Pearl Abyss, le studio a choisi de ne pas proposer de lancement décalé pour les détenteurs des éditions Deluxe ou Collector. Le jeu sera débloqué pour tout le monde au même moment, soit le 19 mars 2026. D'ailleurs, même celles et ceux qui arrivent à obtenir une copie physique avant la sortie ne pourront pas en profiter
.
Cette décision permet de garantir une découverte simultanée de l'immense continent de Pywel, évitant ainsi que les secrets de l'intrigue de Kliff ne soient dévoilés prématurément sur les réseaux sociaux et que certains effets de surprises ou des éléments importants liés à la progression ou à l'histoire ne soient dévoilés trop tôt.
Pourquoi pas d'accès anticipé ni de démo ?
L'autre nouvelle qui risque de décevoir les plus pressés est que Pearl Abyss a officiellement confirmé qu'aucune démo publique ne sera disponible avant le lancement. Le studio a expliqué que la nature même de l'open-world de Crimson Desert rendait la création d'une portion « découpée » du jeu techniquement complexe sans dénaturer l'expérience globale
.
Pour être parmi les premiers à découvrir Crimson Desert
, la seule solution est de passer par la case précommande afin de pouvoir le prétélécharger, et donc en profiter dès le lancement officiel, le 19 mars dans la soirée. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue pour le moment. Pour les configurations PC, vous les retrouverez ici
. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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