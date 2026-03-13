Crimson Desert : Voici quand et comment le prétélécharger sur PC, PS5 et Xbox Series

Alors que la sortie de Crimson Desert est très proche, les développeurs ont annoncé que le prétéléchargement été disponible. Retour sur les dates importantes sur PC, PS5 et Xbox Series.
L'un des jeux les plus attendus de cette première partie de l'année est presque là. Pearl Abyss vient d'annoncer que Crimson Desert était éligible au prétéléchargement
, tout du moins pour certains utilisateurs. Il est donc possible de télécharger, avant la sortie, les données, très conséquentes, des aventures de Kiff dans l'imposant continent de Pywel. Une étape indispensable pour ne pas perdre une seconde lors de la sortie officielle, le 19 mars prochain.
Comment prétélécharger Crimson Desert sur PC, PS5 et Xbox ?
Prétéléchargement sur PC (Steam)
À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas encore possible de lancer le prétéléchargement de Crimson Desert sur Steam
. L'accès aux fichiers se débloquera le 17 mars, à partir de 23h (heure française)
sur la plateforme de Valve. À ce moment, les joueurs ayant précommandé le titre verront le bouton « Précharger » apparaître dans leur bibliothèque.
Prétéléchargement Xbox Series X|S
Les joueurs évoluant sur la dernière console de Microsoft sont logés à la même enseigne. Le prétéléchargement de Crimson Desert sur Xbox Series
sera disponible à partir de 23 heures, ce 17 mars
.
Prétéléchargement PS5
Enfin, pour les joueurs sur PS5, il faudra également patienter jusqu'à 23 heures ce 17 mars
. Pearl Abyss a décidé de ne faire aucune différence quant au prétéléchargement de Crimson Desert.
Assurez-vous d'avoir activé le téléchargement automatique dans les paramètres de votre console pour que le pack de données se lance dès son activation, pour ne pas oublier.
En bref, voici les moments où les prétéléchargements de Crimson Desert
se débloquent :
- Xbox Series S/X → 23 heures, le 17 mars
- PlayStation 5 → 23 heures, le 17 mars
- Steam (PC) → 23 heures, le 17 mars
Évidemment, pour être éligible au prétéléchargement de Crimson Desert
, quelle que soit la plateforme, il faut avoir précommandé l'une des éditions du jeu. Si ce n'est pas fait, l'installation ne pourra débuter qu'au moment de la sortie. Avec un poids avoisinant les 150 Go, nous vous conseillons vivement d'anticiper le téléchargement, surtout si vous ne disposez pas d'une connexion fibre optique.
Rappelons que Crimson Desert arrive ce 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series
. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue pour le moment. Pour les configurations PC, vous les retrouverez ici
. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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