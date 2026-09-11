Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2026 à 10h28
le 11 septembre 2026 à 10h28
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, de Crimson Desert.
En ce vendredi 11 septembre 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Ce nouveau patch, soit 2.02.00, ajoute la fonctionnalité cross-save sur Mac et corrige plusieurs problèmes, tout en apportant des améliorations.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, sur Crimson Desert.
Patch notes de la mise à jour 2.02.00 de Crimson Desert
Nouveautés
- (Mac) Ajout de la fonctionnalité de Cross-save.
Améliorations principales
Contenus
- Correction de l'erreur où l'inventaire des PNJ restait invisible lorsqu'ils étaient éclairés avec la lanterne.
- Correction de l'erreur où le système de logement ne s'activait pas lors de la plantation de la bannière au camp de la Colline du loup si l'inventaire était plein.
- Correction de l'erreur empêchant la libération de la Forteresse de Thornbriar.
- Correction de l'erreur où certains objets disparaissaient de la réserve de marchandises lors du chargement de sauvegardes spécifiques.
- Correction de l'erreur où la lettre disparaissait sous certaines conditions lors de la quête « Le message d'Alustin », bloquant ainsi la progression.
Contrôles
- Correction de l'erreur où l'enchaînement de la compétence « Frappe ciblée renforcée : Descente » après « Frappe ciblée : saut » ne s'exécutait pas correctement dans certaines situations.
IU
- Correction de l'erreur où le texte de l'interface graphique se mettait à trembler sous certaines conditions.
Graphismes / Paramètres
- Correction de l'erreur où le jeu plantait lors du lancement d'une nouvelle partie lorsque la génération d'images DLSS était activée.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.
- Correction de l'erreur où l'arabe ne s'affichait pas correctement.
Autres corrections
- Atténuation du bruit visuel trop prononcé sur les armures dans les environnements intérieurs.
- Correction de l'erreur où le bandeau en tissu de corbeau donnait une apparence anormale à Kliff sous certains paramètres graphiques spécifiques.
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