Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, de Crimson Desert.

En ce vendredi 11 septembre 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Ce nouveau patch, soit 2.02.00, ajoute la fonctionnalité cross-save sur Mac et corrige plusieurs problèmes, tout en apportant des améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, sur Crimson Desert.