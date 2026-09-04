Crimson Desert : MàJ 2.01.00 du 4 septembre 2026, patch notes et détails

Crimson Desert s'offre une nouvelle mise à jour, la version 2.01.00, dans le but de corriger de nombreux soucis. Vous pouvez retrouver le patch notes dans notre article.

Juste après avoir révélé son premier DLC, avec une bande-annonce qui donne envie, Crimson Desert publie une nouvelle mise à jour. Ne vous attendez pas à une floppée de contenu, puisqu'il s'agit essentiellement de corrections de problèmes. Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour 2.01.00 du 4 septembre de Crimson Desert ci-dessous.

Patch notes 2.01.00 de Crimson Desert Améliorations principales Contenus Correction de l'erreur où seuls les meubles, à l'exception de la maison, apparaissaient au camp des Crinières Grises.

Correction de l'erreur où une autre monture était invoquée lors de l'appel de l'Étoile noire dans certaines situations.

Correction de l'erreur où la quête « Le chevalier sortilège » ne se terminait pas malgré l'achèvement de toutes ses sous-missions.

Correction de l'erreur où la valeur réellement requise pour accomplir la mission de don au camp était inférieure à celle affichée.

Ajout d'une nouvelle mission d'expédition : « Mission d'investissement en lingots d'or ».

Pour les quêtes se déroulant à cheval, les points de vie de la monture sont désormais également restaurés lors d'un « Réessayer ».

Ajout d'une mise en scène dans le menu des compétences permettant d'identifier les compétences déverrouillées par l'acquisition d'un codex de compétence donné.

Amélioration du mode photo : il est désormais possible d'incliner la caméra.

Les fonds du camp obtenus lors d'un don d'argent au camp sont désormais multipliés par 10. Combat / Action Correction de l'erreur où le vol s'interrompait lors de l'utilisation de « Coup de paume : Transfert » en plein vol.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, l'attaque s'exécutait dans une direction différente de celle de la cible après l'utilisation de « Force axiomatique : Assaut ».

Correction de l'erreur où le personnage restait figé sous la surface de l'eau lors de l'utilisation de « Plaquage » en eau peu profonde.

Correction de l'erreur où l'esprit ne se régénérait pas lors de l'utilisation de « Concentration » en étant suspendu au terrain.

Correction de l'erreur où le Percevent ne s'exécutait pas avec le mousquet.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, les camarades et montures du joueur n'engageaient pas le combat contre les ennemis. l'IU Amélioration apportée au premier lancement du jeu : une seule pression sur les flèches du menu de réglage de la taille minimale de police suffit désormais à modifier la valeur.

Correction de l'erreur où l'interface inférieure disparaissait lorsqu'une sélection était saisie en même temps qu'un changement d'onglet pendant l'insertion ou le retrait d'un équipement abyssal.

Correction du problème empêchant de sélectionner l'espagnol dans l'option de langue des voix dans certains environnements.

Correction du problème d'affichage incorrect de l'interface dans certaines situations. Graphismes / Paramètres Amélioration du problème de bruit visuel prononcé dans certains environnements, notamment par temps de pluie ou en présence de flaques d'eau.

[Mac] Correction de l'erreur où les intérieurs apparaissaient très sombres sur les appareils M5 en raison d'une erreur de rendu de la lumière.

Correction de l'erreur où des chutes de fréquence d'images survenaient à proximité des clôtures lors du placement d'objets en extérieur en mode Décoration. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections Le problème de latence survenant lors des interactions avec les PNJ a été corrigé.

Correction de l'erreur où la quantité de lingots d'or pouvant être retirée s'affichait de façon anormale lorsque l'inventaire était saturé.

Correction de l'erreur où les habits en tissu de moine guerrier étaient répertoriés comme un couvre-chef.

Correction de l'erreur où les tapis roulants installés dans l'usine de chocolat ne fonctionnaient pas.

Correction de l'erreur où le couvre-chef apparaissait temporairement lors de l'amélioration d'une arme avec le réglage « Visibilité du couvre-chef - Visible en combat » activé.

Correction de l'erreur où Barden Middler disparaissait dès qu'il sortait du champ de vision après la cinématique de la fin de Calphade.

Correction de l'erreur où l'indication de touche « Marquer la cible » ne s'affichait pas lors de la visée avec une arme à distance pendant une glissade.

[Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où Kliff restait constamment visible à l'écran sans disparaître lorsque vous jouiez avec ces personnages.

Correction de l'erreur où la fonction « Inspecter » se superposait au terrain dans certaines régions.

Correction de l'erreur permettant occasionnellement de se déplacer avec la lanterne en main pendant la lecture des fragments de mémoire.

Le fourreau n'apparaît plus sur les épées qui ne sont pas équipées.

Correction de l'erreur où l'interaction avec la tablette de pierre n'était possible qu'en se tenant dessus pendant la quête « Lame usée ».

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