Crimson Desert est-il dans le Game Pass ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2026 à 12h11
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Crimson Desert est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Pearl Abyss, Crimson Desert, est considéré comme un jeu d'action aventure dans un monde ouvert, avec des mécaniques de RPG, et figure parmi les jeux les plus attendus de l'année 2026. D'ailleurs, certains curieux au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir en ce qui concerne l'arrivée de Crimson Desert dans le Game Pass.

Crimson Desert est-il dans le Game Pass ?

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Allons droit au but et ne tournons pas autour du pot. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Crimson Desert entre dans le catalogue du Game Pass lors de la sortie. Pearl Abyss et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.

Toutefois, il y a des chances pour que Crimson Desert intègre un jour le catalogue du Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, tous les mois. Par ailleurs, une production du studio sud-coréen est déjà apparu dans le Game Pass, à savoir Black Desert Online, qui l'a quitté en 2023. Il est donc tout à fait possible que dans quelques mois, voire année, Crimson Desert soit disponible dans le Game Pass.

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En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir Crimson Desert, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, via Steam, PS5 ou Xbox Series. Retrouvez d'ailleurs les configurations PC et les spécificités techniques sur PS5 et Xbox Series pour tout savoir. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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