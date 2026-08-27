Crimson Desert : C'est la fin des grosses mises à jour gratuites, Pearl Abyss s'explique

Après une généreuse mise à jour narrative, la version 2.0, Crimson Desert va ralentir le rythme de ses contenus gratuits. Pearl Abyss réoriente désormais ses forces vers un premier DLC payant ambitieux, marquant un tournant décisif pour ce titre déjà colossal.

Près de six mois après son lancement, Crimson Desert vient de déployer sa version 2.0, une mise à jour majeure qui s'attaque enfin à l'un des rares points faibles du jeu, sa narration. Avec de nouvelles cinématiques et des dialogues enrichis, mais aussi un doublage français, l'expérience gagne en profondeur sans dénaturer l'histoire originale. Cependant, les joueurs feraient bien de savourer ce contenu gratuit, car la cadence de production du studio Pearl Abyss s'apprête à changer drastiquement.

Une transition assumée vers le contenu payant

Lors d'une entrevue accordée lors de la gamescom à IGN, le directeur des relations publiques et du marketing, Will Powers, a tenu à clarifier la situation concernant l'avenir du titre. Selon lui, cette fameuse mise à jour narrative représente un point de bascule pour l'équipe de développement. Le studio a offert un rythme effréné d'ajouts gratuits depuis la sortie, transformant le monde de Pywel en une expérience extrêmement dense. Mais cette générosité a ses limites.













Will Powers explique la nouvelle stratégie du studio de manière très transparente.

Bien qu'il y aura toujours des mises à jour, je ne pense pas que l'envergure, l'échelle et le rythme de celles-ci seront aussi constants à partir de maintenant. Ce que nous faisons avec cette opportunité, c'est de réaffecter nos ressources de développement de ces mises à jour régulières pour nous concentrer sur le DLC à venir.

Cette déclaration confirme que Pearl Abyss ne compte pas abandonner son jeu de rôle massif, mais que les priorités internes ont définitivement évolué. Le prochain grand chapitre de Crimson Desert sera donc payant.

Un DLC mystérieux prévu pour la fin de l'année

Contrairement aux ajouts précédents qui intégraient de nouvelles armures, des options de difficulté, des créatures légendaires ou même des mécaniques de gestion d'animaux de compagnie, ce futur contenu téléchargeable devrait proposer une expérience radicalement différente. Les récents indices laissés par les développeurs pointent vers une thématique nautique, suggérant l'arrivée de l'exploration sous-marine.

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L'attente ne devrait pas être très longue. L'extension devrait normalement sortir d'ici la fin de l'année. Pearl Abyss prévoit de dévoiler les premiers détails concrets, incluant la structure du contenu et son prix, au cours du troisième trimestre, très probablement en septembre.

Un ralentissement nécessaire pour un jeu titanesque

Il faut admettre que Crimson Desert est déjà un véritable mastodonte vidéoludique. Le titre de base demande environ 250 heures pour être complété. Depuis son lancement, le jeu a reçu une quantité absurde de fonctionnalités, allant de l'ajout d'une vingtaine de petites créatures à des fusils à pompe, en passant par l'observation des oiseaux et la possibilité pour le héros Kliff de courir sur l'eau. Augmentant au passage sa durée de vie, sans demander d'argent supplémentaire aux joueurs.

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Et en fonction de la réception de ce nouveau contenu, il n'est pas impossible que d'autres DLC soient publiés par la suite, pour faire perdurer le titre et développer la licence.