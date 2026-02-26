Crimson Desert : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 10 mars 2026 à 16h53
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Crimson Desert.
Crimson Desert : Les configurations PC
Prévu pour le courant du mois de mars 2026, Crimson Desert, qui est développé ainsi qu'édité par Pearl Abyss, est très attendu par la communauté. Le titre doit, d'ailleurs, sortir sur diverses plateformes de jeu, dont le PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Crimson Desert.

Configurations PC Crimson Desert

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Crimson Desert, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, comme pour la recommandée. Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses doivent posséder 150 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Crimson Desert sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Crimson Desert ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

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Les détails des configurations minimale et Low

  Configuration minimale Configuration Low
Système d'exploitation Windows 10 64-bit  Windows 10 64-bit
Processeur Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X  Intel i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X 
Mémoire 16 Go de mémoire  16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 6500 XT 
Stockage requis 150 Go  150 Go 
Notes supplémentaires SSD requis SSD requis 
Performances 1080p - 30 FPS 1080p - 30 FPS

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Les détails des configurations recommandée et « High »

  Configuration recommandée Configuration High
Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10-64 bit
Processeur Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 7600K
Mémoire 16 Go de mémoire  16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 ou RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7700 XT 
Stockage requis 150 Go 150 Go 
Notes supplémentaires SSD requis  SSD requis
Performances 1080p - 60 FPS ou 4K - 30 FPS 1440p - 60 FPS 

Les détails de la configuration Ultra

  Configuration Ultra
Système d'exploitation Windows 10 64-bit
Processeur Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 7700X
Mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
Stockage requis 150 Go
Notes supplémentaires SSD requis
Performances 4K - 60 FPS

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
  • PC 
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 50,09 € au lieu de 80 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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