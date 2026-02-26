Crimson Desert : Les configurations PC

Crimson Desert : MàJ 2.01.00 du 4 septembre 2026, patch notes et détails
Crimson Desert s'offre une nouvelle mise à jour, la version 2.01.00, dans le but de corriger de nombreux soucis. Vous pouvez retrouver le patch notes dans notre article.
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|Configuration minimale
|Configuration Low
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Processeur
|Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X
|Intel i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060 ou RX 5500 XT
|NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 6500 XT
|Stockage requis
|150 Go
|150 Go
|Notes supplémentaires
|SSD requis
|SSD requis
|Performances
|1080p - 30 FPS
|1080p - 30 FPS
|Configuration recommandée
|Configuration High
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 10-64 bit
|Processeur
|Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600
|Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 7600K
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 2080 ou RX 6700 XT
|NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7700 XT
|Stockage requis
|150 Go
|150 Go
|Notes supplémentaires
|SSD requis
|SSD requis
|Performances
|1080p - 60 FPS ou 4K - 30 FPS
|1440p - 60 FPS
|Configuration Ultra
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Processeur
|Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 7700X
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
|Stockage requis
|150 Go
|Notes supplémentaires
|SSD requis
|Performances
|4K - 60 FPS
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