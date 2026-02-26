Crimson Desert : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Crimson Desert.

Configurations PC Crimson Desert













Les détails des configurations minimale et Low

Configuration minimale Configuration Low Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X Intel i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600X Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou RX 5500 XT NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 6500 XT Stockage requis 150 Go 150 Go Notes supplémentaires SSD requis SSD requis Performances 1080p - 30 FPS 1080p - 30 FPS

Les détails des configurations recommandée et « High »

Configuration recommandée Configuration High Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10-64 bit Processeur Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 7600K Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 ou RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7700 XT Stockage requis 150 Go 150 Go Notes supplémentaires SSD requis SSD requis Performances 1080p - 60 FPS ou 4K - 30 FPS 1440p - 60 FPS

Les détails de la configuration Ultra

Configuration Ultra Système d'exploitation Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 7700X Mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT Stockage requis 150 Go Notes supplémentaires SSD requis Performances 4K - 60 FPS

PC Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 50,09 € au lieu de 80 €, soit 37 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Prévu pour le courant du mois de mars 2026,, qui est développé ainsi qu'édité par Pearl Abyss, est très attendu par la communauté. Le titre doit, d'ailleurs, sortir sur diverses plateformes de jeu, dont le PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, comme pour la recommandée. Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses doivent posséder 150 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter dePour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour conclure, rappelons quearrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre Partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :