Crimson Desert partage un trailer de sa première extension et sa date de sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 septembre 2026 à 16h45
Le State of Play du 3 septembre 2026 a été l'occasion pour Pearl Abyss de présenter la première extension de Crimson Desert. Préparez-vous héros, car vous pourrez explorer ces nouvelles terres dans peu de temps.
Crimson Desert partage un trailer de sa première extension et sa date de sortie

Cela fait plusieurs semaines que le DLC de Crimson Desert est annoncé et confirmé pour 2026, mais il a été assez discret. Au gré des récentes mises à jour du titre, certains ont évoqué la possibilité d'explorer une nouvelle zone maritime. Mais jusqu'à présent, il s'agissait de simples spéculations. 

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Le State of Play diffusé le 3 septembre 2026 a permis de lever le voile sur ces mystères. Pearl Abyss a profité de l'événement pour diffuser la première bande-annonce de son tout premier DLC, baptisé « Charting the Unknown ».

Nouvelle terre à explorer, housing, romance et plus encore au programme

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Dès les premières secondes, la vidéo montre une terre oubliée, située bien au-delà des étendues du Désert pourpre. Même si les légendes disent que les héros qui ont tenté de l'explorer n'en sont jamais revenus, Kliff y est envoyé. D'ailleurs, le héros apparait plus âgé qu'à la fin de la trame principale. Mais très vite, le héros cède sa place à une nouveauté de taille : la construction de bases et le housing. 

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Grâce à cette extension, vous pourrez imaginer le château de vos rêves, le décorer pièce par pièce, vous détendre sur un balcon au coucher du soleil et plus encore. Toujours dans un esprit de personnalisation et d'histoires uniques, vous pourrez désormais vivre de nouvelles histoires d'amour et assigner des PNJ à des tâches spécifiques

Parcourez les mers et explorez les fonds marins dans l'extension de Crimson Desert

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Cependant, la surprise la plus notable est l'arrivée de la navigation. Comme l'ont suggéré certains joueurs en observant les changements dans le monde de Crimson Desert, Kliff peut maintenant voyager par la mer. En plus de prendre le contrôle de son navire, le héros pourra participer à des batailles navales, mais aussi profiter d'autres activités se déroulant dans l'eau. De l'exploration des fonds marins aux déplacements à dos de requin, mers et rivières vont devenir votre nouveau terrain de jeu.

Miniature vidéo

Bien sûr, les combats ne sont pas mis de côté. Attendez-vous à affronter de nouvelles menaces encore plus imposantes, plus redoutables et plus dangereuses qu'auparavant, dont la terrifiante Horreur des Abysses. D'ailleurs, l'attente sera courte pour les héros de Pywel car Crimson Desert: Charting the Unknown sera disponible à partir du 15 octobre 2026. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et vous pouvez obtenir en bonus un ensemble de plongée d'inspiration rétro. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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