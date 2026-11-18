Pour les Game Awards de cette année 2026, Crimson Desert ne figure que dans une seule catégorie. Cela a suscité de vives réactions et même la prise de parole d'un responsable de Palworld.

Depuis le 17 novembre dernier, nous connaissons les nommés des Game Awards 2026, et ce, par catégorie. Contre toutes attentes, le jeu d'aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est mentionné qu'une seule fois. L'absence de plus amples nominations de Crimson Desert pour les Game Awards 2026 n'est pas passée inaperçue.

Bucky (Palworld) s'exprime à la suite des nommés des Game Awards 2026

Crimson Desert est, effectivement, seulement mentionné dans « Meilleur soutien communautaire » pour les Game Awards 2026. Le titre de Pearl Abyss ne figure pas dans d'autres catégories, bien qu'il ait réussi à rassembler de très (très) nombreux joueurs et a fait l'objet d'un suivi exemplaire de la part de ses développeurs. Bien évidemment, cela a suscité des réactions, dont celle de John « Bucky » Buckley. Ce dernier a notamment déclaré ceci, via son compte Twitter/X :

Nominer Crimson Desert pour rien d'autre que le meilleur soutien communautaire ? Pas même meilleur RPG ou meilleure aventure ? Dire que je suis déçu serait un euphémisme. Quel gâchis. Quel triste gâchis.

Plusieurs internautes et utilisateurs dudit réseau social ont partagé son point de vue et ont notamment répondu à la publication de Bucky. Remarquons, toutefois, que Crimson Desert a remporté le prix du meilleur jeu PC de l'année lors de la cérémonie des Golden Joysticks Awards de 2026. Reste à savoir si le titre de Pearl Abyss repartira avec celui de « Meilleur soutien communautaire » aux Game Awards, dont la cérémonie doit avoir lieu au début du mois de décembre 2026.

To nominate Crimson Desert for nothing other than best community support? Not even best RPG or best adventure? To say I'm disappointed would be an understatement. What a shame. What a terrible shame. — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) November 17, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur différentes plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :