Crimson Desert : La sortie du DLC Charting the Unknown est reportée

Pearl Abyss a récemment annoncé un léger report pour le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui arrivera avec plusieurs semaines de retard.

Présenté lors du State of Play de septembre 2026, le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est très attendu par les joueurs et les joueuses. Malheureusement, ces derniers vont devoir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir le découvrir et en profiter, étant donné que Pearl Abyss a repoussé la sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert.

Du retard pour le DLC de Crimson Desert

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, le studio de développement Pearl Abyss a indiqué que le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert arrivera finalement avec un peu de retard. Comme vous le savez probablement déjà, ledit contenu additionnel devait initialement sortir le 15 octobre de cette année, mais Pearl Abyss a décidé de s'accorder quelques semaines supplémentaires. Ainsi, la sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est désormais fixée au 29 octobre 2026.

Hello, Greymanes. We would like to share an update regarding Crimson Desert's upcoming DLC. pic.twitter.com/mKNmYn10jX — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) September 30, 2026

Les raisons derrière le report du DLC Charting The Unknown de Crimson Desert

Évidemment, Pearl Abyss a apporté des explications à propos de ce report, et ce, dans la même publication sur Twitter/X : le studio a besoin d'un peu plus de temps pour « offrir une expérience de jeu plus aboutie et plus stable ». Les développeurs présentent, par ailleurs, leurs excuses auprès de la communauté mais comptent bien utiliser ce temps supplémentaire à bon escient, soit afin « d'affiner davantage le contenu et tout mettre en œuvre pour livrer la meilleure expérience possible ».

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Rendez-vous donc le 29 octobre 2026 pour plonger dans le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert. Le titre de Pearl Abyss est, pour rappel, disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.