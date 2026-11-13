Pearl Abyss (Crimson Desert) va faire usage de l'IA

Au lancement de Crimson Desert, Pearl Abyss avait dû s'excuser et retirer les différents éléments générés par l'IA sur le titre, en raison du mécontentement des joueurs et des joueuses. Or, cela semble désormais être de l'histoire ancienne, étant donné que Pearl Abyss compte bien utiliser l'IA et ce, pour différents domaines.
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Pearl Abyss compte bien utiliser les technologies IA
En effet, Pearl Abyss a parlé, il y a très peu de temps, de l'utilisation de l'IA dans un récent rapport. Ainsi, le studio de développement, qui a sorti Crimson Desert cette année, a expliqué que les technologies d'IA sont utilisées « à différentes étapes du développement » :
Nous intégrons des technologies d'IA pour améliorer la productivité du développement et la qualité globale. L'IA est utilisée à différentes étapes du développement - notamment pour l'automatisation des tâches répétitives, l'aide à la création de contenu et l'optimisation des tests - et nous étendons son utilisation à l'ensemble de notre pipeline de développement.
Pearl Abyss indique, par ailleurs, que l'IA n'est pas « un substitut aux développeurs humains » mais plutôt « un outil permettant d'améliorer l'efficacité et la qualité du développement ». Dans ce sens, le studio de développement compte bien faire usage de l'IA et étendre son utilisation : « Nous continuerons à étendre l'utilisation de l'IA afin de proposer plus rapidement sur le marché des jeux d'une qualité supérieure ».
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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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