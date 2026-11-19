Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.05.01, déployée le 19 novembre 2026, de Crimson Desert, qui apporte diverses corrections.

En ce jeudi 19 novembre 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.05.01. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.05.01 de Crimson Desert.

Patch notes de la mise à jour 2.05.01 de Crimson Desert Amélioration apportée afin que les cartes au trésor, les avis de recherche, les livres, etc. puissent être examinés directement depuis l'inventaire. Vous pouvez les consulter en sélectionnant "Inspecter" > "Examiner" dans l'inventaire. Cependant, ils ne peuvent pas être examinés si l'entrée de codex du livre correspondant n'a pas encore été obtenue.

Dans l'écran de teinture ou de coupe de cheveux, la zone permettant de faire pivoter la caméra en faisant glisser la souris a été étendue à tout l'écran.

Correction de l'erreur où le haut du corps du personnage manquait de naturel lorsqu'il commençait à marcher.

Correction de l'erreur où certaines montures aquatiques n'accéléraient pas lorsque les commandes de mouvement étaient définies sur "Classique".

[Damiane] Correction de l'erreur où la compétence "Pas céleste" ne s'exécutait parfois pas correctement.

Correction de l'erreur où Kutum n'attaquait pas dans certaines situations.

Correction de l'erreur où un équipement autre que l'arme principale n'était pas rééquipé à la fin d'une cinématique si l'on y entrait avec cet équipement dégainé.

Correction de l'erreur où il était impossible de changer de personnage après avoir démarré certaines quêtes.

Correction de l'erreur où le personnage tombait parfois en tentant de résister alors qu'il était suspendu à Étoile noire dans la quête "Le Nœud du Destin".

Correction de l'erreur où il était impossible de parler à certains PNJ durant la quête "Trône sanglant".

Correction de l'erreur où certains objets de quête ne pouvaient pas être obtenus lors de la construction du Château des Chevaliers ardents et du Château de Dracomort.

Correction de l'erreur où l'IU s'affichait parfois anormalement lors de la sélection de "Voir les informations" dans certaines quêtes.

Correction de l'erreur où certains objets ne pouvaient pas être placés en mode Construction libre.

Correction de l'erreur où certains domaines de décoration étaient définis à une taille plus petite que prévu en mode Construction libre.

Correction de l'erreur où le niveau d'amélioration des équipements d'"Objets clés" équipés par un camarade s'affichait anormalement.

Correction de l'erreur où, lorsque plusieurs exemplaires d'un même objet étaient jetés en une fois depuis le "Chaudron en fonte du coucou", seul un exemplaire était jeté et le reste disparaissait.

Correction de l'erreur où certaines entrées de codex du Grand Océan s'affichaient en "???".

Correction de l'erreur où certaines icônes de la carte ne s'affichaient parfois pas.

Corection de l'erreur où il était impossible de consulter correctement les informations des quêtes de faction.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :