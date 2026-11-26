Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 2.06.00, déployée le 26 novembre 2026, de Crimson Desert.

En ce jeudi 26 novembre 2026, Pearl Abyss a déployé une toute nouvelle mise à jour sur son jeu à succès, Crimson Desert. Pour être plus précis, remarquons qu'il s'agit du patch 2.06.00. Cette mise à jour, qui est désormais disponible au téléchargement sur toutes les plateformes, corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.06.00 de Crimson Desert.