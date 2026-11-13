Crimson Desert : MàJ 2.05.00 du 13 novembre 2026, patch notes et détails



le 13 novembre 2026 à 10h28 Publié par Clémence Usseglio le 13 novembre 2026 à 10h28

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.05.00, déployée le 13 novembre 2026, de Crimson Desert, qui apporte diverses corrections.

En ce vendredi 13 novembre 2026, Crimson Desert s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.05.00. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.05.00 de Crimson Desert. Patch notes de la mise à jour 2.05.00 de Crimson Desert Nouveautés Le DLC Charting the Unknown est désormais disponible sur la plateforme Apple Mac. Vous pouvez l'acheter et le télécharger depuis le menu « Acheter le DLC » de l'écran titre du jeu. Améliorations principales Contenus Correction de l'erreur où les objets équipés par les camarades Crinières Grises étaient dupliqués.

Après l'obtention du fusil-harpon, vous pourrez désormais l'acheter auprès du marchand du quai de pêche près de la mer.

Correction de l'erreur où le niveau d'amélioration des équipements issus du bonus de précommande ou de l'Édition Deluxe était réinitialisé lors de la sauvegarde ou du chargement d'une partie avec un compte ne disposant pas des droits sur ces objets.

Modification de l'emplacement du village d'Arima-jahr.

Réduction du nombre de créatures hostiles dans les eaux moyennes, la grande zone corallienne et la zone du Grand Socle Rocheux.

Correction de l'erreur où il était impossible de parler à Torstein après avoir terminé la mission « Rejoindre vos camarades », ce qui empêchait de progresser dans la mission « Examiner la situation à Pailune ».

Correction de l'erreur où le nombre de camarades engagés n'était pas mis à jour après le renvoi d'un membre Crinière Grise d'honneur.

Il est désormais possible de reprendre à partir de la dernière phase atteinte en sélectionnant « Réessayer » lors de certains combats de boss.

Ludvig éveillé Myurdin volcanique Bastier éveillé

Modification de la fabrication du casque de plongée d'explorateur pour chiot et de la combinaison de plongée d'explorateur pour chiot, désormais réalisable à l'établi.

[Kliff] Correction de l'erreur où la stèle était réinitialisée 7 jours après sa purification pendant la quête « Au-delà des frontières ».

Il est désormais possible d'obtenir des écailles de Léviakan sur l'île de Bergel après avoir vaincu Léviakan.

Ajustement du prix de chaque article en vente dans la gestion.

Ajustement de la quantité de matériaux requis pour la fabrication de l'équipement de carriole.

Correction de l'erreur où l'utilisation de l'option « Inspecter » sur la carte pendant certaines quêtes faisait disparaître le PNJ concerné, empêchant toute progression.

Correction de l'erreur où l'énigme de la Flèche du soleil n'était pas validée si le dernier cristal était manipulé juste avant le lancement de la cinématique de fin.

Correction de l'erreur où les meubles placés dans d'autres zones de décoration pouvaient disparaître lors de la relocalisation au camp de Pailune.

Modification du domaine de construction libre de la maison abandonnée au sud de Thalwynd.

Correction de l'erreur où il était impossible d'utiliser « Annuler » lors de l'installation d'un chemin en mode décoration.

Correction de l'erreur où, en mode construction libre, le coût affiché ne correspondait pas aux devises réellement dépensées pour appliquer du papier peint sur un mur comportant des fenêtres ou des portes, ou pour ajouter des fenêtres ou des portes sur un mur tapissé.

Correction de l'erreur où un chemin installé en mode décoration ne pouvait plus être démoli après une téléportation lointaine suivie d'un retour dans la zone de décoration.

Correction de l'erreur où il était impossible de supprimer une pièce contenant un grand nombre d'objets en mode construction libre.

[Manette] Correction de l'erreur où il était impossible de quitter le mode démolition en utilisant « Annuler ».

Correction de l'erreur où il était impossible de modifier l'agencement d'une maison contenant un grand nombre d'articles.

Correction de l'erreur où le passage en mode Décoration de la forteresse ne fonctionnait pas correctement à certains endroits du château.

Correction de l'erreur où il était impossible de retirer les ornements de construction libre sur certaines sauvegardes.

Correction de l'erreur où l'écran se figeait temporairement à l'approche d'une maison bâtie en mode construction libre.

Correction de l'erreur où la fréquence d'images devenait instable lors du placement de chemins sur une vaste zone à proximité de la zone de décoration.

Ajout d'équipements abyssaux comme récompenses de confiance des sorcières.

Ajout d'ambre gris à proximité des ossements de baleine géants de la Plaine abyssale. Contrôles Il est désormais possible de monter à bord du Navire d'assaut de l'Est par la gauche et par la droite.

Modification de la touche de placement de construction de maison en mode Construction libre.

Correction de l'erreur où il était impossible d'interagir avec d'autres objets lorsqu'on sortait certaines armes pendant la plongée. Combat / Action Correction de l'erreur où le personnage se déplaçait à une vitesse anormale lorsqu'on utilisait la compétence Concentration en continu pendant la plongée.

Correction de l'erreur où le personnage était projeté dans les airs en atteignant la surface depuis certaines grottes sous-marines.

Correction de l'erreur où les ennemis du Précipice de la vérité n'attaquaient pas le joueur.

Correction de l'erreur où les serpents de mer n'étaient pas touchés par le Fusil-harpon.

Correction de l'erreur où l'Équipement abyssal « Fourberie » ne fonctionnait pas correctement. IU Il est désormais possible d'offrir plusieurs objets à la suite à un PNJ sans avoir à fermer l'IU d'interaction.

Lorsque vous êtes à bord d'un navire, sa taille réelle s'affiche désormais aussi dans le menu de la Carte, comme sur la Mini-carte.

Correction de l'erreur où la portée de détection de certains ennemis ne s'affichait pas correctement sur la Mini-carte.

Lorsque les conditions ne sont pas remplies pour progresser dans une mission de Prospection via les infrastructures du Poste de mouillage, la raison est désormais indiquée sur la Carte.

Correction de l'erreur où le jeu se fermait si l'on sélectionnait « Réinitialiser » juste après être entré dans l'interface de Personnalisation.

Lors de la réparation d'un navire, le jeu indique désormais les marchandises perdues.

Amélioration de la visibilité de l'effet de guidage indiquant l'angle de tir des canons du voilier.

Correction de l'erreur où 9 nouveaux élixirs n'apparaissaient pas dans la liste de l'Inventaire.

Élixirs inférieur/normal/supérieur de Luftis Élixirs inférieur/normal/supérieur de Fluva Élixirs inférieur/normal/supérieur de Lukaris

Graphismes / Paramètres [AMD] Correction de l'erreur où un crash se produisait dans certaines régions lorsque l'option Cinématique était activée sur un environnement RDNA 4 avec la version 26.10.1 ou ultérieure du pilote.

Amélioration des baisses de fréquence d'images intermittentes lors d'une chute depuis les hauteurs d'une île. Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues. Autres corrections Correction de l'erreur où il était impossible de retirer le Heaume des constellations en nageant.

Correction de l'erreur où la Personnalisation du conjoint d'un personnage n'était pas appliquée lorsqu'on visitait la maison de ce personnage.

Correction de la description des compétences Pas céleste de Damiane et Vol vertical d'Oongka afin qu'elle corresponde aux conditions d'activation réelles.

Les journaux qui ne pouvaient pas être vendus peuvent désormais l'être.

Lorsque vous atteignez la limite d'une région inaccessible, le chargement s'effectue désormais sans délai.

Correction de l'erreur où la glace ne se formait pas lorsqu'on tirait une Flèche de glace sur l'eau.

Correction de l'erreur où Offin, l'Esprit des Bois venteux, restait bloqué à un endroit spécifique pendant qu'il se déplaçait.

Correction de l'erreur où la clé apparaissait dans les objets clés de l'inventaire si l'on s'éloignait, même après avoir terminé le labyrinthe.

Amélioration de la position des objets équipés sur les navires.

La boutique de reliques de Délésyie vend désormais « Comment décorer une salle du trône ».

Correction de l'erreur où le/la conjoint(e) qui vous suit s'évanouissait après un certain temps suite à une chute dans l'eau.

Correction de l'erreur où il était possible d'obtenir plusieurs fois la récompense de certains coffres au trésor.

Il est désormais impossible d'accéder aux menus de Gestion, de Décoration, d'Étang, etc., lorsque vous êtes en état de Crime.

Correction de l'erreur où l'adversaire de Bras de fer quittait sa place.

Correction de l'erreur où il était possible de construire une maison avant d'avoir accompli les missions de Prospection de l'Île de Phragma et de l'Île d'Estra.

Correction de l'erreur où le joueur était rejeté hors de la tempête de sable de l'Autel oublié sans mourir après y avoir été aspiré.

Correction de l'erreur où le joueur ressuscitait sur un navire coulé.

Correction de l'erreur où l'option « Voler » s'affichait lorsque vous essayiez d'interagir avec un porc laineux.

Correction de l'erreur où il était possible d'appeler Étoile noire pendant certaines quêtes importantes.

Vous pourrez désormais appeler et chevaucher les montures dans l'habitation ne faisant pas partie d'un village.