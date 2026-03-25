Crimson Desert : Comment résoudre le puzzle de la Flèche des étoiles ?

Nous vous indiquons comment résoudre le puzzle pour atteindre le sommet de la Flèche des étoiles sur Crimson Desert.
Au cours de la quête principale de Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses se rendront à Pierrudite pour progresser dans les aventures de Kliff. Après un combat contre un boss, l'objectif proposé demande de rejoindre le sommet de la Flèche des étoiles. Or, pour cela, il convient de terminer un petit puzzle, mettant en scène plusieurs symboles et piliers. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment résoudre cette énigme liée à la Flèche des étoiles
.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment terminer le puzzle de la Flèche des étoiles sur Crimson Desert
, afin de rejoindre le sommet et ainsi progresser dans la quête.
Comment résoudre le puzzle de la Flèche des étoiles sur Crimson Desert ?
Pour rejoindre le sommet de la Flèche des étoiles sur Crimson Desert, vous devez, effectivement, résoudre un petit casse-tête
, dans le but d'activer une sorte d'ascenseur. Dans la salle en question, vous apercevrez plusieurs losanges incrustés dans la roche, avec un système au-dessus de chacun d'eux, sur le mur principal.
La première étape consiste à rassembler les différentes pierres gravées, dont le symbole correspond à celui des losanges. Ces pierres gravées peuvent être récupérées en utilisant le Coup de paume (R3) sur les piliers, situés aux quatre coins de la pièce et entourés d'une lumière jaune (deux premières images ci-dessous). Vous devriez les trouver assez facilement, étant donné qu'ils sont dans les petites salles adjacentes et qu'ils sont plutôt visibles. Une fois que vous avez obtenu toutes les pierres gravées, placez-les dans les emplacements adéquats sur le mur principal (troisième image ci-dessous).
La deuxième étape exige de positionner les symboles, sur la partie haute du mur principal, au bon endroit. Le système propose plusieurs paliers/crans. La solution à ce casse-tête est, d'ailleurs, indiquée sur les deux murs dans les salles adjacentes. Pour déplacer les symboles, il suffit de grimper dessus. Le poids de Kliff fera descendre l'élément palier par palier, sur la même colonne. Mais, voici la solution du puzzle de la Flèche des étoiles de Crimson Desert
(nous vous parlons des symboles selon leur ordre d'apparition de gauche à droite) :
- Le premier symbole (tout à gauche) doit être placé tout en haut.
- En réalité, vous n'avez rien besoin de faire car il s'agit de sa place par défaut.
- Le deuxième symbole doit être sur le deuxième cran/palier (en partant du haut).
- Il suffit donc de grimper dessus et de le faire descendre une seule fois.
- Le troisième symbole doit être tout en bas.
- Grimpez-dessus jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier cran/palier de la colonne.
- Le quatrième symbole doit être placé sur l'avant-dernier cran/palier (en partant du bas).
- Montez-dessus et laissez-le descendre jusqu'à la position demandée.
Pour vous aider à mieux comprendre et à gagner du temps, nous vous donnons la solution via l'image ci-dessus. Vous avez ainsi réussi à résoudre le puzzle de la Flèche des étoiles sur Crimson Desert
. Vous pouvez, à présent, vous placer sur l'ascenseur afin de rejoindre le sommet et continuer votre quête.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
.
commentaires (2)
Ils ont vraiment fumé pour tout un tas d’énigmes dans ce jeu. Souvent comme là on comprend ce qu’il faut faire, mais pas comment il faut le faire Genre avec quelle action. C’est vraiment frustrant. C’est à se demander s’ils ont fait testé le jeu avant…
Oh merci j'étais bloqué je n'avais pas capté qu'on pouvait faire descendre les blocs ! Merci