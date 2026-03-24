Crimson Desert : Solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique

Nous vous donnons la solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert, afin que vous puissiez récupérer les récompenses rapidement et facilement.
Tout au long de leur aventure sur Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses devront résoudre plusieurs énigmes, dont la résolution permet de récupérer diverses récompenses. L'une d'entre elles est liée à la Chambre de la Pierre draconique
, qui peut être visitée très tôt dans le jeu. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment la résoudre ni comment vous y rendre.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert
, afin que vous gagniez du temps dans vos recherches.
Comment résoudre l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert ?
Où trouver la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert ?
Sur Crimson Desert, la Chambre de la Pierre draconique
est située non loin du Camp des Crinières Grises (Colline hurlante). Si vous désirez rejoindre cet endroit, partez vers le sud depuis le campement. Vous verrez, à un certain moment, un point d'interrogation apparaître sur votre mini-carte et votre carte. Dirigez-vous vers l'endroit pour découvrir un énorme cratère, où vous pourrez apercevoir une porte ainsi qu'une fresque dans un renfoncement incrusté dans la roche.
Dès que vous êtes devant l'entrée, utilisez votre lanterne pour assister à une scène du passé, puis poussez la porte afin d'entrer dans la Chambre de la Pierre draconique
, qui vous demande de résoudre une petite énigme.
La solution de la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert
Une fois dans la Chambre de la Pierre draconique sur Crimson Desert
, vous pourrez voir en contrebas un renfoncement, dont les murs sont surmontés de trois symboles. Ici, l'objectif est de tourner les motifs et de les placer dans le bon sens. En réalité, pour connaître le bon positionnement de ces symboles, il faut se rendre à différents endroits dans le monde, qui sont notés sur les fresques présentes dans la Chambre de la Pierre draconique
.
Toutefois, voici, en images, la solution de l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique de Crimson Desert
, afin que vous gagniez du temps et que vous puissiez récupérer les récompenses rapidement (placez les symboles comme sur les images ci-dessous). À ce propos, sachez qu'après avoir résolu l'énigme de la Chambre de la Pierre draconique
, vous pourrez récupérer un Artefact abyssal et le Souvenir de l'abondance, qui peut être utilisé, depuis votre inventaire, pour dénicher des endroits secrets.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
.
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