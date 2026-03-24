Crimson Desert : Comment pêcher ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 mars 2026 à 11h19
Nous vous indiquons comment pêcher sur Crimson Desert, une activité qui peut être très intéressante mais pas facile à assimiler au début.
Crimson Desert : Comment pêcher ?
En plus de ses nombreuses quêtes principales et secondaires, Crimson Desert propose diverses activités tierces, comme le minage, la chasse ou encore la pêche. Pour autant, sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, il peut être un tantinet difficile de pêcher et ainsi attraper des poissons.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment pêcher sur Crimson Desert, tout en vous apportant des informations complémentaires et en vous précisant l'utilité de cette activité.

Comment pêcher sur Crimson Desert ?

Obtenir une canne à pêche sur Crimson Desert

Comme vous vous en doutez, pour pêcher sur Crimson Desert, il vous faut, tout d'abord, une canne à pêche. Vous pourrez, notamment, en acheter une au magasin de ravitaillement dans la ville d'Hernand, contre quelques pièces. De notre côté, nous en avons acheté une au Quai de pêche du fleuve Nass. Il se peut que vous dénichiez une canne à pêche abandonnée à d'autres endroits.

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Sur Crimson Desert, la canne à pêche est placée dans le slot comprenant les arcs, depuis la roue des armes (Flèche de gauche sur PS5, par exemple). Si vous désirez vous en équiper, il vous faut donc ouvrir ladite roue et sélectionner la canne à pêche à la place de l'arc. Maintenant que vous avez une canne à pêche, il ne vous reste plus qu'à vous rendre près d'un cours d'eau pour pêcher des poissons.

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Comment réussir la pêche sur Crimson Desert ?

Pêcher sur Crimson Desert peut demander un peu d'exercice et un petit temps pour bien comprendre comment réussir à attraper des poissons. Voici la marche à suivre pour pêcher sur Crimson Desert :
  • Équipez-vous de la canne à pêche, si ce n'est pas déjà fait.
  • Lancez votre ligne dans l'eau en appuyant sur L2/LT.
  • Attendez quelques instants, soit jusqu'à ce qu'un poisson morde à l'hameçon.
    • La plupart du temps, vous entendrez des bruits d'éclaboussures lorsqu'un poisson arrive.
  • Lorsqu'un poisson mord, appuyez sur R2/RB.
  • Tirez la ligne en pointant le joystick dans le sens opposé du poisson.
  • Quand le poisson ne bouge plus, ramenez la ligne en tournant R.
    • Faites bien attention à cette étape : si vous ramenez la ligne alors que le poisson se débat encore, vous ne réussirez pas à le pêcher.
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Vous savez, à présent, comment pêcher sur Crimson Desert. Comme vous vous en doutez, cette activité annexe a un certain intérêt.

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Quelle est l'utilité de la pêche sur Crimson Desert ?

La pêche sur Crimson Desert est un bon moyen de récupérer des poissons, pouvant, ensuite, être utilisés pour confectionner des plats. La nourriture est, comme vous le savez probablement déjà, nécessaire pour regagner de la vie et se soigner. Sachez que vous pouvez également donner vos poissons à des PNJ. Vous pouvez, par ailleurs, consulter le Codex pour en apprendre un peu plus sur les poissons déjà pêchés. Certaines quêtes ou requêtes pourraient, en outre, vous demander de savoir pêcher.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment obtenir rapidement l'une des meilleures armes en début de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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