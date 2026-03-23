Crimson Desert : Comment obtenir la recette Concentré de palme, permettant de revenir à la vie ?

Nous vous précisons où et comment trouver rapidement la recette Concentré de palme sur Crimson Desert.
Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses peuvent revenir à la vie après une défaite grâce à une ressource bien spécifique : le Concentré de palme
. Cet item peut être trouvé dans le monde ouvert, mais aussi peut être fabriqué. Or, cela exige, tout d'abord, d'obtenir la recette du Concentré de palme
.
Étant donné que posséder cette ressource est très important, nous vous dévoilons où et comment obtenir la recette pour fabriquer du Concentré de palme sur Crimson Desert
.
Où et comment obtenir la recette Concentré de palme sur Crimson Desert ?
Afin de récupérer la recette Concentré de palme sur Crimson Desert
, vous devez, comme vous vous en doutez, vous rendre à un endroit bien précis. Mais, soulignons, tout de suite, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir grandement avancé dans le jeu pour obtenir ladite recette. Ainsi, allez au nord de la ville d'Hernand (comme sur les deux images ci-dessous). Là-bas, vous pourrez trouver le Repaire de la sorcière.
Entrez dans le lieu, et approchez du PNJ. Sur la table, non loin de la sorcière, vous pourrez récupérer la recette/formule alchimique permettant de fabriquer du Concentré de Palme sur Crimson Desert
. Comme pour tous les autres documents, il vous suffit de prendre l'élément et de le lire pour apprendre cette formule alchimique.
Comment fabriquer du Concentré de palme sur Crimson Desert ?
Maintenant que vous avez obtenu la recette Concentré de palme sur Crimson Desert
, vous pouvez fabriquer ladite ressource, qui vous sera grandement utile pour le reste de votre aventure. Fabriquer un Concentré de palme
exige de posséder 15 plantes médicinales/fleurs et 2 Eaux. Normalement, vous trouverez aisément ces éléments en explorant le monde ouvert ou bien en en achetant auprès de PNJ. Dès que cela est le cas, allez à un Chaudron pour crafter du Concentré de palme.
Comme indiqué en jeu, le Concentré de palme
est une « pilule mystérieuse permettant de se relever sur place en restaurant une partie de l'endurance
[vie] ». Il est donc très important d'en avoir plusieurs dans son inventaire, afin de revenir à la vie en cas de mort/défaite durant un affrontement. Nous ne pouvons que vous recommander de fabriquer régulièrement du Concentré de palme
.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir un animal
.
commentaire (0)