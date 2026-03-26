Crimson Desert : Comment débloquer la montgolfière ?

Nous vous expliquons comment avoir une montgolfière sur Crimson Desert, mais aussi comment l'améliorer et l'utiliser.
Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert
, il existe plusieurs montures et moyens de transport afin de se déplacer rapidement d'un point A à un point B. Il y a, ainsi, une montgolfière
, qui permet notamment de prendre de l'altitude. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'avoir.
Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer la montgolfière sur Crimson Desert, tout en vous expliquant comment l'utiliser et l'améliorer
.
Comment débloquer la montgolfière sur Crimson Desert ?
Obtenir la montgolfière/aérostat sur Crimson Desert
Débloquer la montgolfière sur Crimson Desert
n'est pas possible dans les premières heures de jeu. En effet, cela n'est rendu possible qu'après avoir accès au Camp des Crinières Grises (Colline hurlante), et surtout après avoir recruté un camarade spécialisé dans l'Ingénierie (icône en forme de rouage à côté de son nom).
Comme vous le savez probablement déjà, c'est en réalisant les quêtes données par Marius que vous recruterez de nouveaux membres des Crinières Grises. De notre côté, c'est seulement après le deuxième agrandissement du campement que nous avons pu débloquer un camarade avec la spécialité Ingénierie.
Dès que c'est votre cas, allez voir Ross pour lancer une nouvelle mission de déploiement. Pour débloquer la montgolfière, vous devrez terminer la mission « Aérostat » de l'Atelier de Braisevent
(sélectionnez-la depuis la liste proposée). Cela vous coûtera, évidemment, diverses ressources et vous devrez impérativement choisir le camarade avec la spécialité Ingénierie pour débuter ladite mission.
Au bout de quelques heures en jeu, la mission « Aérostat » sera terminée (un message sera alors affiché sur votre écran) et vous serez, dès lors, parvenu à débloquer la montgolfière
. Évidemment, vous pouvez passer le temps pour accélérer le processus et obtenir la montgolfière
plus rapidement, une fois la mission adéquate commencée.
Utiliser la montgolfière sur Crimson Desert
Sur Crimson Desert, la montgolfière
est accessible via la roue des personnages (Flèche du Haut du PS5, par exemple), et est rangée dans la catégorie Montures. Ainsi, si vous faites L2 ou R2 sur votre cheval, vous pourrez voir votre montgolfière/aérostat
. Il vous suffit dès lors de la sélectionner pour l'invoquer (si celle-ci n'apparaît pas, il s'agit d'un problème qui sera très certainement résolu dans un prochain patch).
Améliorer la montgolfière sur Crimson Desert
Sachez qu'il est tout à fait possible d'améliorer la montgolfière sur Crimson Desert
. Pour cela, vous devez rendre visite au PNJ Grunvar, qui est à côté de l'Institut de Pierrudite (endroit que vous visiterez au cours de la quête principale). Après lui avoir rapporté un thé au miel, vous pourrez lui demander d'effectuer des recherches, dont deux concernent la montgolfière
:
- Recherches : amélioration de l'efficacité de l'aérostat
- Recherches : amélioration de l'altitude de l'aérostat
Évidemment, cela vous coûtera plusieurs pièces d'argent et les recherches demanderont d'attendre quelques heures.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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