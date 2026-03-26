Crimson Desert : Comment débloquer la montgolfière ?

Nous vous expliquons comment avoir une montgolfière sur Crimson Desert, mais aussi comment l'améliorer et l'utiliser.

Comment débloquer la montgolfière sur Crimson Desert ?

Obtenir la montgolfière/aérostat sur Crimson Desert

À lire également Crimson Desert : Comment réussir la mission d'agrandissement de la Colline hurlante





Utiliser la montgolfière sur Crimson Desert

Améliorer la montgolfière sur Crimson Desert

Recherches : amélioration de l'efficacité de l'aérostat

Recherches : amélioration de l'altitude de l'aérostat





À lire également Crimson Desert : Comment passer le temps ?

Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss,, il existe plusieurs montures et moyens de transport afin de se déplacer rapidement d'un point A à un point B. Il y a, ainsi, une, qui permet notamment de prendre de l'altitude. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'avoir.Dans ce qui suit, nous vous indiquonsn'est pas possible dans les premières heures de jeu. En effet, cela n'est rendu possible qu'après avoir accès au Camp des Crinières Grises (Colline hurlante), et surtout après avoir recruté un camarade spécialisé dans l'Ingénierie (icône en forme de rouage à côté de son nom).Comme vous le savez probablement déjà, c'est en réalisant les quêtes données par Marius que vous recruterez de nouveaux membres des Crinières Grises. De notre côté, c'est seulement après le deuxième agrandissement du campement que nous avons pu débloquer un camarade avec la spécialité Ingénierie.Dès que c'est votre cas, allez voir Ross pour lancer une nouvelle mission de déploiement.(sélectionnez-la depuis la liste proposée). Cela vous coûtera, évidemment, diverses ressources et vous devrez impérativement choisir le camarade avec la spécialité Ingénierie pour débuter ladite mission.Au bout de quelques heures en jeu, la mission « Aérostat » sera terminée (un message sera alors affiché sur votre écran) et vous serez, dès lors, parvenu à. Évidemment, vous pouvez passer le temps pour accélérer le processus etplus rapidement, une fois la mission adéquate commencée.Surest accessible via la roue des personnages (Flèche du Haut du PS5, par exemple), et est rangée dans la catégorie Montures. Ainsi, si vous faites L2 ou R2 sur votre cheval, vous pourrez voir votre. Il vous suffit dès lors de la sélectionner pour l'invoquer (si celle-ci n'apparaît pas, il s'agit d'un problème qui sera très certainement résolu dans un prochain patch).Sachez qu'il est tout à fait possible d'. Pour cela, vous devez rendre visite au PNJ Grunvar, qui est à côté de l'Institut de Pierrudite (endroit que vous visiterez au cours de la quête principale). Après lui avoir rapporté un thé au miel, vous pourrez lui demander d'effectuer des recherches, dont deux concernentÉvidemment, cela vous coûtera plusieurs pièces d'argent et les recherches demanderont d'attendre quelques heures.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.