Crimson Desert : Comment réussir la mission d'agrandissement de la Colline hurlante

Certaines missions de Crimson Desert sont plus compliquées que d'autres, notamment celle qui vous demander de commencer la mission d'agrandissement de la Colline hurlante.
Dans le Chapitre 3 de Crimson Desert
, la quête Installation vous introduit à une mécanique essentielle, la gestion du camp des Crinières Grises. Pour étendre l'influence de votre groupe, vous devrez apprendre à envoyer vos soldats en mission pendant que Kliff s'occupe des tâches les plus critiques. Voici comment lancer et valider la mission d'agrandissement de la Colline hurlante dans Crimson Desert
.
Comment lancer la mission d'agrandissement ?
Le lancement de cette mission peut paraître compliqué étant donné que si vous allez sur la marque d'objectif, rien ne se passe. C'est parce qu'il faut en réalité passer par les menus, et qu'aucun indice ne vous l'indique. Suivez ces étapes précises pour progresser dans la mission d'agrandissement de la colline hurlante
:
- Accéder au menu du camp → Ouvrez votre carte du monde et survolez l'icône du camp de la Colline hurlante.
- Utiliser la commande Inspecter → Appuyez sur Y (Xbox), Triangle (PS5) ou double-cliquez sur l'icône avec votre souris. L'icône doit paraître surélevée pour que la commande fonctionne.
- Onglet Missions → Une fois le zoom sur le camp effectué, naviguez vers l'onglet nommé « Liste des missions » en haut à de l'écran.
- Assigner vos mercenaires → Sélectionnez la mission « Camp de la Colline hurlante - Agrandissement ». Vous devrez choisir deux membres à envoyer. À ce stade, sélectionnez Luke et Ronald.
- Départ en mission → Confirmez l'envoi en appuyant sur X (Xbox) ou Carré (PS5).
Voilà, la mission sera lancée et vous n'avez plus qu'à attendre que vos deux compagnons aient fini leur travail pour passer à la suite de l'histoire. Vous pouvez vous fier aux images pour mieux comprendre les étapes.
Optimiser le temps d'attente
La mission d'agrandissement dure 17 heure
s (temps en jeu). Bien que le temps s'écoule naturellement pendant que vous explorez Pywel, vous pouvez accélérer le processus par le biais d'une fonctionnalité qui permet de passer le temps en jeu
en utilisant un lit ou un feu de camp.
Néanmoins, vous pouvez aussi profiter de ces 17 heures pour effectuer diverses autres tâches, comme des quêtes secondaires ou des chasses à l'homme, ce qui vous permettra d'obtenir d'autres récompenses.
Notez qu'au fil de l'aventure, vous pourrez recruter d'autres membres du camp des Crinières Grises, ce qui vous permettra d'effectuer d'autres missions, plus ou moins utiles.
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Au top merci beaucoup