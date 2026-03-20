Crimson Desert : Comment passer le temps ?

Nous vous expliquons la marche à suivre afin de passer le temps sur Crimson Desert, le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss.

Comment passer le temps sur Crimson Desert ?

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Passer le temps grâce à un lit sur Crimson Desert

Passer le temps via un feu de camp sur Crimson Desert







Pourquoi passer le temps sur Crimson Desert ?

Comme un grand nombre de jeux,dispose d'un cycle jour/nuit, en plus de diverses conditions météorologiques. Cette fonctionnalité impose, bien évidemment, quelques avantages et contraintes, tout en modifiant certains éléments du titre. D'ailleurs, il se peut que vous désiriez éviter de jouer durant la nuit, si cela n'est pas nécessaire, mais que vous ne sachiez pas comment faire pour faireAinsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, tout en vous apportant de plus amples informations à ce sujet.En réalité,n'est pas très compliqué. Les joueurs et les joueuses ont, d'ailleurs, deux moyens de fairesur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss. Dans les deux cas, vous aurez besoin de rejoindre un endroit bien précis.L'un des premiers moyens pourexige de se rendre à deux endroits spécifiques : le camp et/ou le foyer (la maison). Accéder à ces lieux peut demander quelques heures de jeu. Or, dès que vous pourrez vous rendre au camp ou dans votre foyer, vous pourrez(il devrait y en avoir un, automatiquement). Le simple fait de dormir vous permet de passer la nuit, par exemple.Autrement, sachez que vous pouvezen vous rendant à un feu de camp. En vous approchant de cet élément, le jeu vous proposera d'attendre, et donc d'. Remarquons, à ce sujet, que l'emplacement de certains feux de camp est noté sur votre carte. De ce fait, n'hésitez pas à la consulter si vous souhaitez faire, durant votre aventure aux côtés de Kliff.Dans les deux cas,vous proposera de définir un certain nombre d'heures durant lesquelles le personnage dormira/attendra : 3 heures, 6 heures ou bien 12 heures (une touche est affiliée à chaque nombre). Vous êtes tout à fait libre de choisir la durée souhaitée, afin de, et donc potentiellement la nuit. Soulignons, d'ailleurs, que vous pouvez à tout moment prendre connaissance de l'heure en jeu en regardant au-dessus de votre mini-carte, présente sur la droite. Vous y verrez une petite horloge numérique, qui pourrait vous permettre de vous aider à définir le temps à passer.peut avoir certains intérêts. Le premier d'entre eux, et probablement le plus important, réside dans le fait que le monde ouvert proposé est bien plus visible et lisible en journée. Réaliser certaines quêtes durant la nuit pourrait vous causer quelques désagréments en raison de l'obscurité (mais cela pourrait dépendre de votre configuration et de vos réglages). Toutefois, le cycle jour/nuit, qui rend l'expérience d'autant plus crédible et surtout réaliste, affecte également plusieurs éléments du jeu. En outre, certaines missions peuvent demander d'attendre plusieurs heures, avant d'être terminées. Il peut, donc, être intéressant de, dans ces cas précis.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 19 mars 2026, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.