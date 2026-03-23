Crimson Desert : Comment changer la caméra et passer en vue à la première personne ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 mars 2026 à 15h58
Nous vous précisons comment passer en vue à la première personne sur Crimson Desert, en modifiant la position de la caméra.
Crimson Desert : Comment changer la caméra et passer en vue à la première personne ?
Pour son jeu d'action-aventure en monde ouvert, Crimson Desert, Pearl Abyss a implanté plusieurs options, qui permettent de moduler l'expérience à sa guise. D'ailleurs, il est tout à fait possible de modifier la position ainsi que la distance de la caméra afin de passer en vue à la première personne. Toutefois, vous avez peut-être manqué l'information à ce sujet ou vous ne vous souvenez plus comment faire.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment passer en vue à la première personne, et donc changer la position ainsi que la distance de la caméra, sur Crimson Desert.

Comment passer en vue à la première personne et changer la caméra sur Crimson Desert ?

Le changement de position et de distance de la caméra est expliqué en début d'aventure sur le titre. Dès lors, et pour rappel, si vous désirez passer en vue à la première personne sur Crimson Desert, il vous suffit d'appuyer sur le Pavé tactile de la DualSense ou bien sur la touche Affichage (les deux petits carrés) sur une manette Xbox. Sur PC, il faut jouer avec la molette de sa souris.

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En effectuant cette manipulation, vous pourrez changer l'angle et la distance de la caméra par rapport au personnage, et ce, jusqu'à passer en vue à la première personne (impossible en combat). Il faudra appuyer sur les touches adéquates plusieurs fois. Ainsi, Crimson Desert propose plusieurs FOV, afin que chacun puisse jouer comme il le souhaite.

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Pourquoi passer en vue à la première personne sur Crimson Desert ?

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Choisir entre la vue à la première ou à la troisième personne est toujours subjectif (quand l'option est disponible, évidemment). Dans le cas de Crimson Desert, il peut être relativement intéressant de jouer ponctuellement en vue à la première personne, notamment pour mieux voir les éléments de l'environnement ou encore pour mieux percevoir les objets à ramasser. Mais, vous êtes tout à fait libre de ne pas changer, si les réglages de la caméra par défaut vous conviennent.

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Rappelons, pour conclure, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme le fonctionnement du voyage rapide.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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