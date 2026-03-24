Crimson Desert : Comment apprivoiser un cheval sauvage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment apprivoiser un cheval sauvage sur Crimson Desert, afin d'en faire une nouvelle monture pour vous déplacer.
Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses peuvent croiser divers chevaux
, au gré de leurs pérégrinations au sein du continent de Pywel. Il est, d'ailleurs, tout à fait possible d'apprivoiser les chevaux sauvages
pour avoir de nouveaux destriers/montures. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez comment les dompter.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment apprivoiser un cheval sauvage sur Crimson Desert
, pour obtenir une nouvelle monture.
Comment apprivoiser un cheval sauvage sur Crimson Desert ?
Dompter un cheval sur Crimson Desert
Comme dit précédemment, durant votre exploration du monde ouvert de Crimson Desert
, vous aurez l'opportunité de voir divers chevaux sauvages, dont certains sont jugés « légendaires ». Pour dompter un cheval sur Crimson Desert
, vous devez tout d'abord vous en approcher discrètement. N'hésitez donc pas à marcher lentement, tout en étant accroupi, afin de vous rapprocher de lui. Comme vous vous en doutez, les chevaux sauvages vous fuiront, si vous faites trop de bruit et que vous vous avancez trop rapidement vers lui.
Une fois que vous êtes proches d'un cheval sauvage
, appuyez sur la touche correspondant à l'action « Monter » (Carré sur PS5, par exemple). Dès lors, vous devez réussir un mini-jeu pour apprivoiser le cheval
: vous devez bouger votre joystick dans la direction opposée de celle du destrier, et ce, jusqu'à remplir la jauge (prenant la forme d'une corde). Évidemment, cela consommera de l'endurance, et vous pourriez être désarçonné si vous n'y parvenez pas à temps (n'hésitez pas à augmenter l'endurance via l'onglet « compétences »). Dans tous les cas, c'est en terminant ce mini-jeu que vous réussirez à dompter un cheval sauvage sur Crimson Desert
.
Comment changer de monture sur Crimson Desert ?
Si vous êtes parvenu à apprivoiser un cheval sauvage sur Crimson Desert
, sachez que vous pouvez le choisir comme votre nouvelle monture. Cela est possible dès que vous l'avez dompté ou bien en vous rendant dans une écurie (il y en a une au nord de la ville d'Hernand). Il vous suffit, dès lors, de parler au PNJ, de sélectionner « Gérer les chevaux » et de sélectionner votre nouveau destrier parmi la liste proposée.
Soulignons le fait que vous pouvez également acheter des chevaux sur Crimson Desert
en vous rendant dans les écuries. De la même manière, vous pouvez vous procurer divers équipements (comme des selles, par exemple) pour votre monture auprès d'un marchand. Veillez toutefois à faire attention à sa santé, sinon vous devrez soigner votre cheval.
Pour conclure, rappelons que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir un animal
.
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