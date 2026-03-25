Crimson Desert : Coffres-forts du Manoir Bleumont, comment les ouvrir ?

Nous vous donnons la solution pour ouvrir les deux coffres-forts présents dans le Manoir Bleumont sur Crimson Desert.

Comment ouvrir les deux coffres-forts du Manoir Bleumont sur Crimson Desert ?

La solution du premier coffre-fort du Manoir Bleumont

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Première roue → Descendez de 5 crans.

Deuxième roue → Descendez de 2 crans.

Troisième roue → Descendez de 4 crans.

Quatrième roue → Descendez de 3 crans.

Cinquième roue → Descendez de 5 crans.

La solution du deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont

Premier bouton → Appuyez 4 fois.

Deuxième bouton → Appuyez 4 fois.

Troisième bouton → Appuyez 4 fois.

Quatrième bouton → Appuyez 1 fois.

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Dans diverses maisons et grandes bâtisses, les joueurs et les joueuses depeuvent entrevoir des, qui recèlent diverses récompenses mais qui nécessitent de résoudre une petite énigme. Il y en a, d'ailleurs, deux dans le Manoir Bleumont, situé dans la ville d'Hernand.Ci-dessous, nous vous partageonsSur, dans le bâtiment principal du(celui avec les gardes à l'entrée), situé au cœur de la ville d'Hernand, il y a un coffre-fort situé à l'étage. Entrez, ainsi, dans la bâtisse par une fenêtre et cherchez le, qui devrait être indiqué sur votre mini-carte. Vous devez, pour rappel, porter un masque afin de voler des objets sur Crimson Desert.Pour, disposant d'une image et de plusieurs pistons, vous allez devoir descendre les différentes roues de plusieurs crans (un cran correspondant à deux mouvements du pouce). Ainsi, voiciUne fois que cela est fait, appuyez sur le bouton présent sur la droite pouret récupérer votre récompense. Vous pouvez dorénavant vous intéresser au deuxième coffre dudit lieu.Pour ce, vous devez quitter le bâtiment principal et vous rendre au premier étage de la petite bâtisse située en face. Là encore, entrez via une fenêtre pour rejoindre le. Cette fois-ci, il n'est pas question de pistons mais d'une image d'un hibou/une chouette à reconstituer en appuyant sur des boutons pour faire pivoter les parties en bois. Pour vous faire gagner du temps, voici la solution pourEn réalité, il existe plusieurs combinaisons pour venir à bout de ce coffre. De ce fait, si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'hésitez pas à essayer par vous-même car le système n'est pas très compliqué. Si vous avez réussi à, vous obtiendrez une récompense.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.