Crimson Desert : Coffres-forts du Manoir Bleumont, comment les ouvrir ?

Nous vous donnons la solution pour ouvrir les deux coffres-forts présents dans le Manoir Bleumont sur Crimson Desert.
Dans diverses maisons et grandes bâtisses, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert
peuvent entrevoir des coffres-forts
, qui recèlent diverses récompenses mais qui nécessitent de résoudre une petite énigme. Il y en a, d'ailleurs, deux dans le Manoir Bleumont, situé dans la ville d'Hernand.
Ci-dessous, nous vous partageons la solution pour ouvrir les deux coffres-forts du Manoir Bleumont sur Crimson Desert
.
Comment ouvrir les deux coffres-forts du Manoir Bleumont sur Crimson Desert ?
La solution du premier coffre-fort du Manoir Bleumont
Sur Crimson Desert
, dans le bâtiment principal du Manoir Bleumont
(celui avec les gardes à l'entrée), situé au cœur de la ville d'Hernand, il y a un coffre-fort situé à l'étage. Entrez, ainsi, dans la bâtisse par une fenêtre et cherchez le coffre-fort
, qui devrait être indiqué sur votre mini-carte. Vous devez, pour rappel, porter un masque afin de voler des objets sur Crimson Desert.
Pour ouvrir ce coffre-fort du Manoir Bleumont
, disposant d'une image et de plusieurs pistons, vous allez devoir descendre les différentes roues de plusieurs crans (un cran correspondant à deux mouvements du pouce). Ainsi, voici la solution pour déverrouiller le premier coffre du Manoir Bleumont sur Crimson Desert
:
- Première roue → Descendez de 5 crans.
- Deuxième roue → Descendez de 2 crans.
- Troisième roue → Descendez de 4 crans.
- Quatrième roue → Descendez de 3 crans.
- Cinquième roue → Descendez de 5 crans.
Une fois que cela est fait, appuyez sur le bouton présent sur la droite pour ouvrir le coffre-fort du Manoir Bleumont
et récupérer votre récompense. Vous pouvez dorénavant vous intéresser au deuxième coffre dudit lieu.
La solution du deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont
Pour ce deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont
, vous devez quitter le bâtiment principal et vous rendre au premier étage de la petite bâtisse située en face. Là encore, entrez via une fenêtre pour rejoindre le deuxième coffre
. Cette fois-ci, il n'est pas question de pistons mais d'une image d'un hibou/une chouette à reconstituer en appuyant sur des boutons pour faire pivoter les parties en bois. Pour vous faire gagner du temps, voici la solution pour ouvrir le deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont sur Crimson Desert
:
- Premier bouton → Appuyez 4 fois.
- Deuxième bouton → Appuyez 4 fois.
- Troisième bouton → Appuyez 4 fois.
- Quatrième bouton → Appuyez 1 fois.
En réalité, il existe plusieurs combinaisons pour venir à bout de ce coffre. De ce fait, si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'hésitez pas à essayer par vous-même car le système n'est pas très compliqué. Si vous avez réussi à déverrouiller le deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont
, vous obtiendrez une récompense.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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