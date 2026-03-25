Crimson Desert : Coffres-forts du Manoir Bleumont, comment les ouvrir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2026 à 17h16
Nous vous donnons la solution pour ouvrir les deux coffres-forts présents dans le Manoir Bleumont sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Coffres-forts du Manoir Bleumont, comment les ouvrir ?
Dans diverses maisons et grandes bâtisses, les joueurs et les joueuses de Crimson Desert peuvent entrevoir des coffres-forts, qui recèlent diverses récompenses mais qui nécessitent de résoudre une petite énigme. Il y en a, d'ailleurs, deux dans le Manoir Bleumont, situé dans la ville d'Hernand.

Ci-dessous, nous vous partageons la solution pour ouvrir les deux coffres-forts du Manoir Bleumont sur Crimson Desert.

Comment ouvrir les deux coffres-forts du Manoir Bleumont sur Crimson Desert ?

La solution du premier coffre-fort du Manoir Bleumont

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Sur Crimson Desert, dans le bâtiment principal du Manoir Bleumont (celui avec les gardes à l'entrée), situé au cœur de la ville d'Hernand, il y a un coffre-fort situé à l'étage. Entrez, ainsi, dans la bâtisse par une fenêtre et cherchez le coffre-fort, qui devrait être indiqué sur votre mini-carte. Vous devez, pour rappel, porter un masque afin de voler des objets sur Crimson Desert.

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Pour ouvrir ce coffre-fort du Manoir Bleumont, disposant d'une image et de plusieurs pistons, vous allez devoir descendre les différentes roues de plusieurs crans (un cran correspondant à deux mouvements du pouce). Ainsi, voici la solution pour déverrouiller le premier coffre du Manoir Bleumont sur Crimson Desert : 
  • Première roue → Descendez de 5 crans.
  • Deuxième roue → Descendez de 2 crans.
  • Troisième roue → Descendez de 4 crans.
  • Quatrième roue → Descendez de 3 crans.
  • Cinquième roue → Descendez de 5 crans.
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Une fois que cela est fait, appuyez sur le bouton présent sur la droite pour ouvrir le coffre-fort du Manoir Bleumont et récupérer votre récompense. Vous pouvez dorénavant vous intéresser au deuxième coffre dudit lieu.

La solution du deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont

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Pour ce deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont, vous devez quitter le bâtiment principal et vous rendre au premier étage de la petite bâtisse située en face. Là encore, entrez via une fenêtre pour rejoindre le deuxième coffre. Cette fois-ci, il n'est pas question de pistons mais d'une image d'un hibou/une chouette à reconstituer en appuyant sur des boutons pour faire pivoter les parties en bois. Pour vous faire gagner du temps, voici la solution pour ouvrir le deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont sur Crimson Desert :
  • Premier bouton → Appuyez 4 fois.
  • Deuxième bouton → Appuyez 4 fois.
  • Troisième bouton → Appuyez 4 fois.
  • Quatrième bouton → Appuyez 1 fois.
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En réalité, il existe plusieurs combinaisons pour venir à bout de ce coffre. De ce fait, si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'hésitez pas à essayer par vous-même car le système n'est pas très compliqué. Si vous avez réussi à déverrouiller le deuxième coffre-fort du Manoir Bleumont, vous obtiendrez une récompense.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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