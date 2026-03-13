Crimson Desert : Si vous lancez une copie physique en avance, voici ce qui vous attend

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 mars 2026 à 18h04
Il arrive que certains revendeurs malhonnêtes vendent des jeux avant leur date de sortie officielle. Mais pour contrer cette pratique, les développeurs de Crimson Desert ont prévu une surprise qui risque de faire enrager les plus impatients.
Crimson Desert : Si vous lancez une copie physique en avance, voici ce qui vous attend
L'attente est presque terminée pour celles et ceux qui guettent l'arrivée de Crimson Desert. Le titre de Pearl Abyss, qui a impressionné les joueurs tant par son contenu que par ses configurations atypiques, sera disponible dans quelques jours à peine.

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Même si la version PC est protégée par le logiciel Denuvo, certains souhaitent lancer le titre avant l'heure pour profiter de l'engouement autour du jeu ou simplement par pure curiosité. Mais ils risquent de se heurter à un mur qu'ils n'avaient pas anticipé.

Crimson Desert verrouillé jusqu'à sa date de sortie officielle

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La vente de jeux avant leur date de sortie officielle est une pratique peu scrupuleuse qui peut concerner toutes les sorties majeures, comme ce fut récemment le cas avec Resident Evil Requiem. Dans le cas de Crimson Desert, aucun cas n'a encore été signalé. Mais le créateur du compte X/Twitter Does It Play? a voulu mener une petite expérience. 


Ce dernier est connu pour tester le fonctionnement des jeux physiques sans leurs correctifs ou sans console connectée à Internet. Pour sa dernière tentative en date, il a donc mis la main sur une copie physique de Crimson Desert, mais aussi sur le patch Day One du titre pour voir s'il pouvait y jouer avant tout le monde. Cependant, il a été confronté à un message d'erreur l'invitant à relancer le jeu le 19 mars prochain. 

Une sécurité supplémentaire qui évite de gâcher la découverte du titre

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Pour éviter toute fuite anticipée, les développeurs de Crimson Desert ont imaginé un système de verrouillage et un message qui s'affiche à la moindre tentative de lancement précipité. Il est donc impossible de jouer en avance au titre, même en ayant installé le jeu sur la console, lancé le disque et téléchargé le patch de lancement. Toutefois, cette petite surprise révèle qu'une connexion Internet est obligatoire pour installer le patch Day One

Alors si vous faites partie de ceux qui ont obtenu une copie physique de Crimson Desert en avance, vous devrez patienter comme les autres joueurs. Le jeu sera officiellement jouable à partir du 19 mars 2026 à 23 heures (heure française) sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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