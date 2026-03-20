Durée de vie Crimson Desert : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Crimson Desert, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le mois de mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, Crimson Desert invite les joueurs et les joueuses à explorer le continent de Pywel aux côtés de Kliff. Très attendu, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans le titre de Pearl Abyss. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Crimson Desert, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Crimson Desert



Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Crimson Desert dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu en monde ouvert de Pearl Abyss, vous passerez nécessairement (beaucoup) plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Bien qu'il n'y ait pas de mode de difficulté, certains boss pourraient vous donner du fil à retordre, et ainsi allonger votre temps de jeu.

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Combien d'heures pour terminer Crimson Desert ?



Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Crimson Desert, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Pearl Abyss avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué divers objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, parcourir l'aventure en explorant et en réalisant du secondaire ou bien atteindre le 100 %.

Terminer l'histoire de Crimson Desert en ligne droite → Environ 60-80 heures.

→ Environ 60-80 heures. Terminer l'histoire de Crimson Desert et faire un peu de secondaire/annexe → Plus de 120 heures.

→ Plus de 120 heures. Terminer Crimson Desert à 100 % → Plus de 200 heures.

Ainsi, et comme vous pouvez le constater, la durée de vie de Crimson Desert est plutôt conséquente, notamment pour toutes celles et ceux qui désirent décrocher le Platine ou bien 100 % du jeu.

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En guise de conclusion, rappelons que Crimson Desert est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :