Crimson Desert : Comment gagner de l'argent rapidement au début de l'aventure ?

Nous vous donnons quelques astuces pour amasser de l'argent rapidement et facilement sur Crimson Desert, pour vous aider à bien débuter votre aventure.
Tout au long de leur périple au sein du continent de Pywel, sur Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses auront besoin d'argent, notamment pour acheter de la nourriture, des meubles pour le foyer, des équipements pour les chevaux ou encore des armes pour les personnages jouables. Au début de l'aventure, il peut être un peu difficile de savoir comment gagner de l'argent rapidement et facilement
, et donc savoir quelles activités prioriser pour remplir sa bourse.
C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, quelques astuces et informations pour vous aider à gagner de l'argent rapidement sur Crimson Desert
, notamment au début de votre périple.
Comment gagner de l'argent rapidement au début de l'aventure sur Crimson Desert ?
Comme vous vous en doutez, en jouant à Crimson Desert
, vous récupérerez naturellement de l'argent
. Néanmoins, vous pourriez très vite être à court et en avoir besoin pour acheter tel ou tel item. Certaines activités et actions sont, ainsi, à prioriser si vous désirez avoir davantage d'argent
. D'ailleurs, voici quelques astuces qui vous permettront de gagner un peu plus rapidement et facilement de l'argent sur Crimson Desert
, notamment dans les premières heures de jeu :
- Vous pouvez voler des objets puis les revendre auprès de marchands.
- Pour cela, vous avez besoin d'un masque et, certaines fois, de clés.
- D'ailleurs, vous pouvez voler un lingot d'or dans le Manoir de Crêtelion, puis le revendre à la banque. Celui-ci est caché dans la cheminée, au rez-de-chaussée.
- Vendez tous les objets dont vous ne vous servez pas ou plus (équipements, documents, etc).
- Par exemple, vous pouvez vendre les recettes et autres documents, après les avoir examinés une première fois.
- Fouillez donc la plupart des ennemis éliminés pour récupérer du loot, puis revendez-le si non nécessaire.
- Réalisez des contrats de primes.
- Ouvre un coffre-fort à la banque pour faire fructifier votre argent.
- Il est préférable d'opter pour le risque modéré afin de gagner de l'argent sur le long terme, et ce, sans trop de pertes. Cela exige d'investir 100 pièces d'argent, au préalable.
- Vous pouvez également braquer la banque, si vous le souhaitez. Mais vous devrez avoir un masque et être discret.
- Utilisez le système des carrioles à bon escient.
- Participez à des mini-jeux (bras de fer, duo, etc.).
- Ouvrez les bourses depuis votre inventaire.
- Vous en avez normalement obtenu normalement, mais vous ne saviez peut-être pas qu'il est nécessaire de les ouvrir pour récolter l'argent.
- Cherchez les gisements de diamants, et revendez-les.
Comment fonctionne l'argent sur Crimson Desert ?
Sur Crimson Desert
, l'argent est réparti de deux sortes : les pièces de bronze et les pièces d'argent. À ce sujet, remarquons que 100 pièces de bronze valent 1 pièce d'argent. Généralement, en réalisant les quêtes ou en terminant des activités, vous gagnez des pièces de bronze. Comme dit précédemment, il y a également des lingots d'or sur Crimson Desert
, mais ceux-ci ne sont pas une monnaie à proprement parler et doivent être échangés contre des pièces d'argent à la banque.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
.
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