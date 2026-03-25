Armure de Bolton Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2026 à 15h47
Nous vous indiquons où et comment récupérer le set complet armure de Bolton sur Crimson Desert.
Armure de Bolton Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?
Durant leur périple aux côtés de Kliff sur Crimson Desert, la communauté aura l'occasion de récupérer de nombreuses pièces d'équipement, notamment des sets d'armure, qui peuvent être relativement intéressants au court comme au long terme. Dans les premières heures de jeu, l'armure de Bolton est plutôt efficace et pertinente.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment récupérer le set complet armure de Bolton sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir le set complet armure de Bolton sur Crimson Desert ?

Pour récupérer le set de l'armure de Bolton sur Crimson Desert, il n'est nullement nécessaire d'affronter un boss ou bien accomplir une quête plus ou moins longue. Celui-ci est à collecter auprès d'un personnage bien précis. Cet ensemble d'équipements peut s'obtenir relativement tôt dans le jeu, et peut ainsi être intéressant pour le début de votre aventure au sein du continent de Pywel.

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Ainsi, pour obtenir le set complet de l'armure de Bolton sur Crimson Desert, rendez-vous au Château de Hernand. Près de l'entrée de l'édifice, vous pourrez trouver une boutique de contribution (emplacement sur l'image ci-dessous). Allez-y et parlez au PNJ, nommé Haldwin.

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Comme vous pourrez le constater, ledit PNJ vend le set complet de l'armure de Bolton, qui comprend les éléments suivants : Heaume de plates de Bolton, Armure de plates de Bolton et Capes de plates de Bolton. Le casque vous coûtera 4 points de contribution, l'armure 7 points et la cape 6 points. Les points de contribution s'obtiennent naturellement en terminant des missions de factions. De ce fait, après quelques heures de jeu et pour vous accompagner durant le début de votre aventure, vous pouvez obtenir le set complet de l'armure de Bolton sur Crimson Desert, qui dispose, entre autres, de bonnes statistiques en défense.

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Pour conclure, rappelons que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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