Clair Obscur : Voici l'étonnant point commun qu'il partage avec R.E.P.O, Schedule I et Rematch

Véritable succès critique et public, Clair Obscur: Expedition 33 est l'une des révélations de l'année 2025. D'ailleurs, il témoigne avec d'autres jeux comme Rematch ou R.E.P.O d'une vraie tendance visible sur Steam.
À première vue, il peut sembler
difficile de trouver un point commun entre R.E.P.O, Rematch, Schedule I et Clair Obscur: Expedition 33
. En effet, ces quatre titre proposent des univers, des aventures et des gameplays très différents, passant d'un RPG au tour par tour à un simulateur d'activités illicites en passant par un jeu de football nerveux en 5v5.
Mais en regardant de plus près le classement Steam des 20 titres de 2025 réunissant le plus de joueurs
, il ressort que tous figurent dans le classement aux côtés d'autres noms très appréciés du public.
Le jeu AA, grand gagnant de l'année 2025 jusqu'à aujourd'hui sur la plateforme de Valve
Comme le révèle le média The Gamer
, sur les 20 premiers jeux listés, 40 % (soit 8 titres) sont des jeux AA développés par des studios indépendants ou par des amateurs
. Si Clair Obscur: Expedition 33 est l'un des plus populaires, il figure aux côtés de R.E.P.O, Rematch
, Schedule 1 mais aussi Kingdom Come: Deliverance II
, Bongo Cat, PEAK et Sultan's Game.
Même si ce palmarès impressionne, le reste du classement est occupé par de grands noms de l'industrie, notamment Monster Hunter Wilds qui a enchaîné les records à sa sortie en février ou Stellar Blade, très populaire à son arrivée sur PC
.
Cependant, ils témoignent d'une vraie tendance des joueurs à privilégier les jeux plus courts, plus conviviaux et plus faciles à partager sur les réseaux sociaux.
Sur Twitch, R.E.P.O et PEAK
se sont imposés chez les plus grands, incitant le public à découvrir ces titres jusque-là méconnus.
Un secteur qui rapporte en mettant l'accent sur la passion et les expériences plus courtes
Mais la popularité de ces jeux AA a un réel impact sur les recettes générées par la plateforme. Un rapport de VG Insight révèle qu'en 2024, près de 48 % des recettes de Steam provenaient de titres indépendants, sans prendre en compte les micro-transactions.
S'il est encore trop tôt pour évoquer les chiffres de 2025, ils risquent d'être aussi importants, voire supérieurs. Mais il faut aussi garder en tête que près de 99 % des nouveaux titres ajoutés sur Steam en 2024 étaient des jeux indépendants.
Cependant, le jeu AA est une vraie tendance qui se confirme
et à laquelle les joueurs font confiance au vu de la qualité des titres proposés. D'ailleurs, des titres AA figurent également dans les listes des titres les plus attendus, à l'image d'Hollow Knight: Silksong ou du controversé Subnautica 2
.
commentaire (0)