Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver cette année sur Switch 2, selon ce leaker

Un leaker réputé a, récemment, assuré qu'un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver d'ici la fin de l'année.

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs et de joueuses, évoluant sur ladite console hybride, espèrent pouvoir découvrir les aventures des membres de l'expédition 33, narrées dans Clair Obscur: Expedition 33. Selon une récente rumeur, Clair Obscur: Expedition 33 pourrait bien débarquer sur Switch 2, et ce, d'ici la fin d'année 2026.

Bientôt un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 ?

En effet, selon NateThe Hate, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, une version Nintendo Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 devrait se rendre disponible cette année. Le leaker a notamment partagé cette information via son compte Twitter/X, et plus précisément dans une publication répondant à une question d'un internaute concernant la potentielle arrivée de Clair Obscur: Expedition 33 sur Nintendo Switch 2 : « Ça arrivera sur SW2 cette année ».

It'll come to SW2 this year. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 15, 2026

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Sandfall Interactive n'a pas réagi à cette rumeur. Il convient, donc, de prendre ces informations avec un peu de recul. Pour autant, ce portage pourrait bien voir le jour, car le projet semble plausible.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un portage qui semble possible

Au mois de mai 2025, le CEO de Sandfall Interactive, Guillaume Broche, avait été interrogé à propos d'un potentiel portage de Clair Obscur: Expedition 33 sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Guillaume Broche avait alors déclaré : « Oui, c'est définitivement quelque chose qui pourrait être intéressant ». Bien que ce dernier n'ait pas donné de confirmation officielle, il semblerait que Sandfall Interactive ne soit pas contre un tel projet. Or, pour le moment, rien n'est sûr, comme vous l'aurez compris. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.