Stellar Blade décroche un record inattendu pour ses débuts sur Steam

Cela ne fait que quelques heures que Stellar Blade est officiellement disponible sur Steam. Mais EVE bat déjà un record qui risque de choquer Kratos et Jin Sakai.
Plus d'un an après ses débuts sur PlayStation 5, Stellar Blade
est disponible sur PC depuis le 12 juin 2025. L'arrivée d'EVE était d'ailleurs particulièrement attendue par la communauté. En effet, le titre n'était pas encore jouable mais il possédait déjà de nombreux mods
accessibles presque 15 jours avant son lancement. Mais la demoiselle a rapidement conquis les joueurs PC au point de s'imposer comme le jeu solo le plus populaire à avoir intégré le catalogue Steam.
Carton plein pour les débuts de Stellar Blade sur PC
En moins de 12 heures, Stellar Blade
comptait déjà plus de 3 000 évaluations « extrêmement positives »
, un véritable tour de force. D'ailleurs, ces notes ont rapidement hissé le jeu dans le classement des meilleures ventes de la plateforme. Mais le titre n'est pas uniquement un succès commercial. Des milliers de joueurs se sont pressés pour découvrir l'histoire d'EVE, au point de surpasser les records des précédents jeux solo ajoutés.
Sur SteamDB, Stellar Blade compte actuellement 150 247 joueurs actifs à l'heure où ces lignes sont rédigées
. À titre de comparaison, Ghost of Tsushima Director's Cut avait accumulé 77 000 joueurs le jour de son lancement sur PC et God of War avait réuni 73 000 joueurs.
Ces chiffres, combinés au fait qu'il était devenu le troisième jeu le plus vendu de Steam quelques jours avant son lancement officiel, font que Stellar Blade est officiellement devenu le titre jouable en solo de Sony à effectuer le meilleur démarrage sur PC
.
Un nombre de joueurs simultanés impressionnant, mais loin du record détenu par Helldivers 2
Néanmoins, EVE est encore loin des 458 709 joueurs simultanés enregistrés sur Helldivers 2
. Cependant, il faut garder à l'esprit que le titre d'Arrowhead Game Studios est multijoueur. Mais il y a de fortes chances pour que la demoiselle continue de séduire les joueurs, d'autant qu'elle n'a pas encore démarré son week-end de lancement. Dans tous les cas, Stellar Blade a su imposer son style sur PC et de nombreux curieux seront sûrement tentés de découvrir son histoire et ses DLC.
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