Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet

Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.

Après le succès mondial et immense de Clair Obscur: Expedition 33, beaucoup de joueurs et de joueuses s'interrogent sur le prochain projet vidéoludique de Sandfall Interactive. Pour le moment, le studio de développement n'a rien annoncé d'officiel mais compte bien prendre des « décisions drastiques » pour son prochain jeu.

Guillaume Broche parle de « décisions drastiques » pour le prochain jeu de Sandfall Interactive

En effet, il y a très peu de temps, Guillaume Broche, le PDG et directeur créatif de Sandfall Interactive, a été l'invité de Konbini. Ce dernier est longuement revenu sur les jeux qui l'ont inspiré et ceux qu'il apprécient. Évidemment, Konbini en a profité pour parler du prochain jeu de Sandfall Interactive. À ce moment-là, Guillaume Broche a expliqué que le studio compte prendre des « décisions drastiques » :

On va faire des jeux qui nous font kiffer. Si ça suit, tant mieux, si ça ne suit pas, tant pis. Au prochain jeu, on prendra des décisions drastiques, peut-être que ça ne va pas plaire... C'est la vie. C'est comme ça qu'on voit la suite. Après, si on vend zéro copie, on aura quand même des problèmes... Normalement ça ira.

Comme vous vous en doutez, Guillaume Broche n'a pas apporté de plus amples précisions concernant le prochain jeu de Sandfall Interactive et garde encore le mystère intact.

Une suite pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

De ce fait, ces quelques mots de Guillaume Broche laissent encore planer le doute concernant le prochain jeu de Sandfall Interactive, qui est désormais attendu au tournant. Dès lors, nous ne savons pas encore si le studio prévoit une suite pour Clair Obscur: Expedition 33 ou même un titre dans ce même univers. Pour autant, en août 2025, Guillaume Broche avait spécifié que « Clair Obscur est le nom de la franchise » et avait alors déclaré : « Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur ».

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Reste à savoir ce que Sandfall Interactive nous prépare à l'avenir. Affaire à suivre, donc... Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.