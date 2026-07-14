Les meilleurs jeux réalisés par des studios français

De nombreux titres développés par des studios français sont disponibles sur le marché, et ce, depuis des années. Voici une sélection des meilleurs jeux français, qui devraient attirer toute votre attention.

Ce mardi 14 juillet 2026, qui est le jour de la fête nationale française, est l'occasion parfaite de jeter un coup d'œil du côté des productions vidéoludiques créées par des studios de développement installés en France. De nombreux jeux développés par des Français sont sortis ces dernières années, et certains sont vraiment excellents.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous proposons une sélection des meilleurs jeux réalisés par des studios français, tout en vous partageant quelques mentions honorables qui valent tout aussi bien le détour.

Les meilleurs jeux réalisés par des studios de développement français

Clair Obscur: Expedition 33

Développeur → Sandfall Interactive

→ Sandfall Interactive Éditeur → Kepler Interactive

→ Kepler Interactive Plateformes → PS5, Xbox Series, PC

Difficile de ne pas commencer cette liste des meilleurs jeux réalisés par des studios français sans évoquer tout de suite le titre de Sandfall Interactive : Clair Obscur: Expedition 33. Avec de nombreuses distinctions/récompenses, dont celle de « Meilleur jeu de l'année » aux Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 est un excellent RPG au tour par tour. Nous invitant à partir éliminer la Peintresse aux côtés des membres de l'Expédition 33, le titre de Sandfall Interactive a conquis beaucoup (beaucoup) de joueurs et de joueuses dans le monde entier (et à raison).

















Life is Strange

Développeur → DON'T NOD Entertainment

→ DON'T NOD Entertainment Éditeur → Square Enix

→ Square Enix Plateformes → PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC

Développé par le studio de développement français DON'T NOD Entertainment, Life is Strange a marqué le paysage vidéoludique en 2015 et la licence a, depuis, eu le droit à différents opus (dont certains ont été développés par Deck Nine Games). Ce jeu d'aventure et narratif, sous forme d'épisodes, a su émouvoir de nombreux joueurs et joueuses et a reçu divers prix. Son succès est tel qu'une série TV est en cours de production, au moment où nous écrivons ces lignes.

Dead Cells

Développeur → Motion Twin

→ Motion Twin Éditeur → Motion Twin

→ Motion Twin Plateformes → PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android

Les Borderlais de chez Motion Twin ont sorti en 2018 Dead Cells, qui est catégorisé comme un jeu d'action, de plateforme de type roguelite et metroidvania. Véritable pépite indépendante, Dead Cells a su se faire une belle place dans la bibliothèque des joueurs et des joueuses grâce à son gameplay nerveux et difficile, mais aussi à sa formule roguelite/metroidvania. Dead Cells est ainsi devenu l'un des meilleurs représentants de ces deux genres si appréciés.

Dishonored 1 et Dishonored 2

Développeur → Arkane Studios

→ Arkane Studios Éditeur → Bethesda Studios

→ Bethesda Studios Plateformes → PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC (Dishonored) - PS4, Xbox One, PC (Dishonored 2)

Faire une liste des meilleurs jeux français sans évoquer les excellents Dishonored et Dishonored 2 est impensable. Tous deux développés par Arkane Studios, qui est basé à Lyon, Dishonored et Dishonored 2 sont des jeux d'action-aventure avec un fort accent mis sur l'infiltration et la discrétion. Ces deux opus mettent en scène deux figures devenues emblématiques, c'est-à-dire Corvo Attano, devenu assassin à la suite d'une fausse accusation, et Emily Kaldwin, l'Impératrice de l'Empire des Îles.

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A Plague Tale: Innoncence et A Plague Tale: Requiem

Développeur → Asobo Studio

→ Asobo Studio Éditeur → Focus Entertainment

→ Focus Entertainment Plateformes → Consoles PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch (Innocence) - PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch (Requiem)

La franchise A Plague Tale, qui comprend à ce jour deux opus, soit A Plague Tale: Innoncence et A Plague Tale: Requiem, n'a pas laissé de marbre les joueurs et les joueuses du monde entier. Développés par Asobo Studio, les deux titres, qui profitent d'une bande-originale sublime, nous proposent de suivre les aventures d'Amicia et d'Hugo De Rune : obligés de survivre par eux-mêmes, alors que la Peste noire fait rage, Amicia découvre que son petit frère porte la Prima Macula, une maladie liée aux rats. Émotions garanties, spécialement avec le deuxième opus.

Les mentions honorables

Bien évidemment, bien d'autres jeux développés par des studios français pourraient être évoqués dans cette liste. D'ailleurs, et en complément, voici quelques mentions honorables, qui valent clairement le coup d'œil :

Absolum , un beat'em up roguelite développé par Dotemu.

, un beat'em up roguelite développé par Dotemu. Northgard , un jeu de stratégie en temps réel plongé dans la mythologie nordique.

, un jeu de stratégie en temps réel plongé dans la mythologie nordique. STEEP, un jeu de sports extrêmes avec une dimension multijoueur réalisé par Ubisoft Annecy.

un jeu de sports extrêmes avec une dimension multijoueur réalisé par Ubisoft Annecy. Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre , qui est décrit comme un jeu d'aventure et de réflexion créé par Ubisoft Montpellier.

, qui est décrit comme un jeu d'aventure et de réflexion créé par Ubisoft Montpellier. Detroit: Become Human , de Quantic Dream, est une aventure avec de multiples choix et fins.

, de Quantic Dream, est une aventure avec de multiples choix et fins. Evoland 1 et Evoland 2 , deux opus d'action-aventure développés par les créateurs de Northgard.

, deux opus d'action-aventure développés par les créateurs de Northgard. Furi , qui est considéré comme un shoot 'em up ainsi qu'un boss rush.

, qui est considéré comme un shoot 'em up ainsi qu'un boss rush. Curse of the Dead Gods, un roguelite développé par les Français de chez Passtech Games.

N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs jeux réalisés par des studios de développement français en laissant un commentaire ci-dessous. Cela pourrait permettre aux autres lecteurs de faire de nouvelles et belles découvertes.