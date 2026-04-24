Clair Obscur: Expedition 33 s'offre quelques nouveautés pour son premier anniversaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 avril 2026 à 10h11
Sandfall Interactive a, récemment, déployé une mise à jour apportant de nouveaux contenus sur Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 s'offre quelques nouveautés pour son premier anniversaire

En ce vendredi 24 avril 2026, Clair Obscur: Expedition 33 souffle sa première bougie. Pour célébrer l'anniversaire dudit RPG au tour par tour, les développeurs de chez Sandfall Interactive ont sorti une nouvelle mise à jour, qui introduit quelques petites nouveautés sur Clair Obscur: Expedition 33.

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De la nouveauté pour le premier anniversaire de Clair Obscur: Expedition 33

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En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Sandfall Interactive a lancé une nouvelle mise à jour sur Clair Obscur: Expedition 33. Célébrant le premier anniversaire du jeu, ce patch ajoute un nouveau set de coupes de cheveux pour les différents membres de l'Expédition 33

Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer la coupe de cheveux anniversaire pour Gustave en rendant visite au marchand Gestral à Stone Wave Cliffs. En ce qui concerne les coupes de cheveux anniversaire pour Verso, Maelle, Luna, Sciel et Monoco, il convient d'aller parler au marchand Gestral, près de Grosse Tête, sur la carte du monde.

Évidemment, le studio de développement a profité de l'occasion pour corriger quelques problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses de Clair Obscur: Expedition 33.

Des corrections en complément

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Comme indiqué dans le patch notes de la mise à jour du 24 avril 2026 de Clair Obscur: Expedition 33, certains problèmes sont désormais corrigés. La section dédiée aux correctifs de cette nouvelle mise à jour est la suivante :

  • Correction d'un problème qui rendait le menu des personnages trop obscur lorsque Lune et Sciel portaient la tenue « Danseuse ».
  • Correction d'un problème qui empêchait d'ouvrir un point de repos à divers endroits lorsqu'un dialogue en jeu était en cours.
  • Correction de problèmes de collision à divers endroits.
  • Ajustement du texte de certains succès pour plus de cohérence

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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