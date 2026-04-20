Clair Obscur : La voix de Gustave veut voir cet acteur incarner son personnage à l'écran

Charlie Cox (qui double Gustave) a déjà suggéré qui serait idéal pour donner vie à son personnage dans l'adaptation de Clair Obscur: Expedition 33. Mais le nom qu'il a donné peut surprendre.
Une nouvelle fois, Clair Obscur: Expedition 33
a brillé en raflant 3 récompenses, dont celle du meilleur jeu et du meilleur premier jeu, lors de la cérémonie des BAFTA Games Awards 2026. Profitant de cette occasion, les journalistes de GamesRadar
ont interrogé Charlie Cox, qui prête sa voix à Gustave dans l'épopée imaginée par Sandfall Interactive.
Lors de cet échange, Charlie Cox a notamment avoué qu'il n'avait joué au titre que très récemment. Mais à l'heure où les adaptations sur grand écran se multiplient, les journalistes ont souhaité savoir si Charlie Cox voulait à nouveau incarner Gustave, possiblement au cinéma
.
Gustave doublé par Charlie Cox, mais incarné par Robert Pattinson ?
S'il a répondu « oui », il ne souhaite pas devenir le visage de Gustave et donne un autre nom. En effet, il a déclaré que si le jeu était adapté au cinéma, le rôle devrait être tenu par Robert Pattinson.
Mais l'acteur (déjà connu pour ses rôles dans The Batman et la saga Twilight) ne devrait pas parler pour offrir aux joueurs une expérience proche de celle du jeu Clair Obscur.
Je me disais que s'ils font le film, ils devraient probablement confier le rôle à Robert Pattinson et que je m'occuperais de la voix. Ainsi, ils auraient quasiment le Gustave du jeu.
Une telle réponse peut paraître déroutante, mais elle découle en réalité d'un constat fait par les joueurs et les internautes. Beaucoup ont noté une ressemblance entre Gustave et Robert Pattinson.
Celle-ci est parvenue aux oreilles de Charlie Cox, qui approuve totalement ce choix. Cependant, attaché à son personnage, il aimerait continuer à l'incarner dans l'ombre.
Une idée qui fait rêver, mais va-t-elle se concrétiser ?
Bien entendu, il s'agit là d'une simple suggestion, mais elle pourrait bien devenir réalité. En effet, en avril 2025, il avait été révélé qu'un projet d'adaptation de Clair Obscur: Expedition 33 allait voir le jour.
Le studio Sandfall Interactive a signé un accord avec la société de production Story Kitchen, déjà derrière les films Sonic.
Cependant, tant que le casting officiel n'a pas été dévoilé, imaginer Robert Pattinson incarner Gustave reste de l'ordre du fantasme. Selon vous, qui incarnera Gustave ou Maelle dans cette adaptation sur grand écran ? Partagez vos suggestions dans les commentaires juste en dessous.
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