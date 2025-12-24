Clair Obscur: Expedition 33 victime d'un flot de critiques négatives depuis ses victoires, mais...

Multipliant les récompenses et les titres, Clair Obscur: Expedition 33 a subi un véritable torrent de critiques négatives. Mais le titre réussit un tour en force en transformant les auteurs de ces commentaires en admirateurs.
Dans tous les domaines, le succès suscite autant les convoitises que la jalousie. En cette fin d'année 2025, tous les regards étaient tournés vers Clair Obscur: Expedition 33
. Même s'il a été disqualifié d'une cérémonie, le titre de Sandfall Interactive a reçu de nombreux prix et récompenses
, notamment le titre de Jeu de l'année aux Game Awards 2025.
Si la plupart des personnes ayant joué au titre saluent ses nombreuses qualités, une tendance opposée a récemment émergé sur les réseaux sociaux : critiquer sans avoir joué, par pur esprit de contradiction envers l'avis général
. Les avis se sont ainsi multipliés, principalement sur Reddit et sur X/Twitter.
Clair Obscur: Expedition 33, un jeu qui divise jusqu'à ce qu'il soit testé
Ces détracteurs, peu habitués aux RPG, accusent notamment les dites cérémonies d'avoir été truquées.
D'autres lui reprochent son gameplay au tour par tour et son histoire lente, en opposition avec certains titres très populaires chez les joueurs. De plus, l'impressionnant palmarès de Clair Obscur au fil des cérémonies a renforcé la colère de ses détracteurs. Mais un détail a tout changé : les Game Awards 2025
.
Avec ses 9 récompenses amassées au fil de la soirée, les internautes ont été intrigués. Comment un jeu indépendant développé par une petite équipe a-t-il pu autant combler le public ? De fait, beaucoup ont donc décidé de laisser une chance au titre
et ont commencé à y jouer après la cérémonie. Le fait qu'il soit jouable via le Xbox Game Pass a également poussé les curieux à le découvrir.
Rapidement, ces détracteurs sont revenus sur leurs propos,
reconnaissant les qualités du titre.
Un virage à 180° devenu un meme sur le subreddit du jeu
D'ailleurs, ce changement total de discours
amuse la communauté au point d'être considérée comme un meme à l'heure actuelle. Sur Reddit, beaucoup s'amusent d'ailleurs de cette situation
et partagent en commentaires que « Voir des gens donner une chance à Expedition 33 malgré leurs premières impressions négatives et finir par l'adorer, c'est toujours aussi drôle
».
Bien entendu, il existe également des détracteurs qui, après avoir joué au titre, continuent de partager des avis négatifs à son sujet. Cependant, leurs critiques sont plus constructives et basées sur leur propre expérience de jeu. Néanmoins, les plus fervents admirateurs de la licence sont satisfaits de voir tous ces retours positifs.
Ils témoignent à la fois d'une forme de courage pour avoir reconnu son erreur mais également d'un profond respect pour cette œuvre qui a marqué plus d'un joueur en cette année 2025.
commentaires (22)
J'ai entendu que Sandfall ne comptait pas sortir de suite ou d'autre jeu se déroulant dans le monde de Clair Obscur, et c'est sans doute une bonne décision. D'autres studios n'auraient pas hésité à capitaliser dessus en mode franchise après un tel succès. Ca reflète bien l'état d'esprit que le studio n'a cessé d'afficher depuis sa mise sur le devant de la scène, j'ai de plus en plus de respect pour eux et j'ai l'impression que c'est pas près de s'arrêter !
J'entends tellement bien de cet opus, et n'ayant que des Nintendo, j'espère que les deux se mettront rapidement d'accord pour sortir ce jeu sur Switch et Switch 2 afin de pouvoir enfin le tester moi-même
"une tendance opposée a récemment émergé sur les réseaux sociaux"
Récemment... depuis que les sites de notation existent (Metacritics, bel exemple), il est possible de downvote un jeu sans y avoir joué.
Ça n'est nullement une nouvelle tendance.
Au lieu d'argumenter sur un "je n'aime pas, parce que" tout à fait personnel, le quidam moyen préférera prétendre que seul lui sait et que les autres ont des goûts de M.
Soyons ouverts, d'un côté comme de l'autre
Ce n'est pas parce qu'on aime ou qu'on aime pas quelque chose (jeu, film, livre) qu'il faut faire l'idiot dans une gueguerre stérile.
Je n'aime pas les petits pois mais je ne viendrai pas me soulager dans votre assiette pour autant.
On parle d'un jeu vidéo :
Les gens : " Gna gna gna Nazis , gna gna gna Gauchiasse ". Mais c'est délirant et tellement hors propos !
Les commentaires internet sont devenus insupportable ! Tu parle d'une recette de cuisine: il y a forcément tout une bande de c....ard qui vient nous ramener leurs idéologies politiques.
A un moment cette obsession relève de la psychiatrie.
C'est quoi cette espace commentaire de détraqués à gauche comme à droite lâchez cette affaire de politique on dirait les américains MAGA vs libéraux ! Non mais sérieux j'espère que vous êtes plus intelligent que ça. C'est un jeu vidéo les critiques négatives n'ont aucun bord politique. C'est fou ! Laissez nous tranquille dans le monde du jeu vidéo et allez idolâtrez vos chefs politiques Melencroute et bartoidela autre part ! Et si les programmes de l'un ou de l'autre vous plaisent pas et bah lancez vous dans la politique sinon fermez la et aller voter pour le moins pire. A croire que y'a que du bon dans les programmes que vous défendez XD 🤣
Gauchiste ici et j'ai adoré ce jeu. Les droitardés allez toucher de l'herbe.
Chialez les gauchiasses !
Hello,
Je suis ce que vous appelez de la gauchiasse,
J’adore ce jeux, une poesie pour les yeux et les oreilles.
ignorons ceux a l’extreme droite revendique ce jeux et l’extreme gauche juge le jeux en reaction
Mais taisez vous tous, qu'est ce que la politique viens faire la dedans, concentrez vous sur le post et critiquez là dessus. Concernant le titre perdu je trouve ça un peu limite sachant que lIA il y en a absolument partout et il s'en sont juste servi au début du développement.
Hallucinant de voir des nazillons polluer un espace lié à des jeux vidéos. Comme ça doit être facile de se réfugier dans la haine de son prochain, de cataloguer et stigmatiser chaque personne pour les mettre dans des "groupes". Certainement plus facile que d'apprendre ses cours d'histoire, développer un esprit critique. C'est comme dans les jeux, il y a toujours des personnages foncièrement mauvaise par nature.
Internet a permis à n'importe qui de s'exprimer, y compris les idiots, peu importe le bord politique.
Après, ils sont majoritairement de gauche, qui sont en plus souvent au chômage ou RSA, donc beaucoup de temps à passer sur twitter, ce qui crée un effet de masse trompeur.
Après on a le droit de ne pas aimer le jeu même si c'est acclamé. Perso j'ai pas aimé les deux derniers Zelda... bah j'y joue pas et basta. Inutile de faire des procès de sorcières.
Sur ce, joyeux Noël à tous.
Bah alors Duc on n'a plus d'arguments du coup on sort la carte du "facho" 🫵🏻😂
Je sais ça doit être dur de voir que tous les bouffons de gauche comme toi qui ont critiqué le jeu c'est uniquement parce qu'ils ont trouvé l'équipe de Sandfall trop blanche à leur goût 🤡
Et plop791 évite l'inversion accusatoire c'est ton camp de fragiles de gauche qui s'est plaint d'ailleurs ont vous a bien remis à votre place, on veut pas de vous dans le jeu vidéo bande de cafards on veut joué tranquille nous
Le problème depuis une décennie avec lnternet, c'est l'invasion des cons.
3/4 reply suffisent pour illustrer le propos.
Ben dis donc c’est facholand les commentaires
Oui, Chris59, ce jeu baigne dans la poésie et une classe inouïe, parfois dure d'accès, trop frenchie et décalée pour certains. Ça me rappelle parfois le temps passé sur ASC en Toscane, sur les toit de Florence ou Sienne(parfois pour regarder les bella ragadza ou l'architecture...). Oui, jouer n'est pas tjs ecrabouiller l'autre (même si ca fait plaisir). Clair Obscur est une pure merveille.
Les gauchiasses... Matrixé Mélenchon...
V'nez po nous mettre votre politique à deux balles dans nos JV merci les Woke.
Plop791 toi tu es vraiment un débile , c'est les gauchiasse chialeuse qui chie sur le jeu, redescend sur terre tu à 2 de QI
Apparament selon eux le jeux est trop "français" et trop Blanc.
Tu es vraiment trop con
Ah les polémiques lancées par les droitardés, on en peut plus.
Même quand on joue, ils nous cassent les couilles...
Ha les gauchiasses ....