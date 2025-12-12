Clair Obscur : le triomphe historique du jeu vidéo français



le 12 décembre 2025 à 05h23 Publié par Florian Lelong le 12 décembre 2025 à 05h23

La nuit dernière restera gravée comme un moment historique pour l'industrie française. Lors des Game Awards 2025, le RPG au tour par tour Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive a non seulement répondu aux attentes, mais les a même dépassées. Confirmant son statut de favori, le studio français a raflé une moisson exceptionnelle de récompenses, propulsant Sandfall Interactive au panthéon du jeu vidéo mondial. Ce succès attendu est une reconnaissance éclatante du talent et du savoir-faire français.