Clair Obscur : le triomphe historique du jeu vidéo français

La nuit dernière restera gravée comme un moment historique pour l'industrie française. Lors des Game Awards 2025, le RPG au tour par tour Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive a non seulement répondu aux attentes, mais les a même dépassées. Confirmant son statut de favori, le studio français a raflé une moisson exceptionnelle de récompenses, propulsant Sandfall Interactive au panthéon du jeu vidéo mondial. Ce succès attendu est une reconnaissance éclatante du talent et du savoir-faire français.
C'est une soirée qui restera gravée dans les annales du jeu vidéo hexagonal
. Alors que les regards étaient tournés vers les superproductions américaines et japonaises, c'est bien un studio français, Sandfall Interactive, qui a créé la sensation à Los Angeles. Leur premier titre majeur, Clair Obscur: Expedition 33
, n'a pas seulement participé à la fête : il l'a dominée de la tête et des épaules, repartant avec le trophée le plus convoité de la soirée.
Un plébiscite sans précédent pour la France
Il est rare de voir un seul titre monopoliser autant l'attention du jury. Le RPG au tour par tour a réalisé un véritable hold-up en décrochant pas moins de neuf récompenses, un record absolu pour une production française, mais aussi mondiale.
Au-delà du titre suprême de Jeu de l'année
, le soft a été salué pour son excellence technique et artistique.
La maîtrise de Sandfall Interactive a été reconnue dans des catégories clés : Meilleure direction
, Meilleure narration
, et sans surprise, Meilleure direction artistique
, tant l'esthétique du jeu avait déjà séduit lors des trailers. La bande-son n'est pas en reste, le titre remportant également la statuette de la Meilleure musique
face à des mastodontes comme Death Stranding 2 ou Hades II. Ce succès critique est total, englobant même les catégories Meilleure performance
, par l'intermédiaire de Jennifer English, Meilleur RPG
, Meilleur jeu indépendant
et Meilleur premier jeu indépendant
.
Les autres grands gagnants de la cérémonie
Si la France a brillé, d'autres titres ont su tirer leur épingle du jeu dans cette avalanche de prix. Hades II, la suite du roguelike culte de Supergiant Games, confirme son statut de référence en s'emparant du prix du Meilleur jeu d'action
. Hollow Knight: Silksong a enfin concrétisé les espoirs des fans en remportant le prix du Meilleur jeu d'action-aventure
, prouvant que l'attente en valait la peine.
Du côté de l'accessibilité, c'est le brutal Doom: The Dark Ages qui surprend et s'impose, montrant que violence viscérale et options d'accessibilité peuvent faire bon ménage. Notons également la victoire de Baldur's Gate 3 pour le Meilleur soutien communautaire
, prouvant la longévité du titre de Larian Studios, et celle de No Man's Sky pour le Meilleur suivi
, une rédemption qui ne finit plus d'impressionner.
GTA VI toujours roi de la hype
Enfin, impossible de conclure sans évoquer l'éléphant dans la pièce. Pour une année supplémentaire, Grand Theft Auto VI
remporte le prix du Jeu le plus attendu
. Malgré la sortie de titres majeurs et les annonces de la soirée, le prochain blockbuster de Rockstar Games continue de cristalliser toutes les impatiences, devançant The Witcher IV et Resident Evil Requiem. Mais pour l'heure, c'est bien la France et son « Clair Obscur
» qui sont sur le toit du monde.
commentaire (1)
dommage il n'y a pas l'emoji vomir sinon je l'aurais utilisé... bon jeu ok mais tout rafler comme cela ce n'est absolument pas mérité... et ça fait passer les français pour des tocards avec leur marinière et leur beret