Clair Obscur : Le doubleur de Gustave a enfin joué au titre, découvrez ce qu'il en a pensé

Ne pas jouer à un titre dans lequel un acteur double un personnage est une pratique normale. Mais Charlie Cox, qui incarne Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33, a sauté le pas.
Il est fréquent que les acteurs et actrices qui prêtent leurs voix à des personnages de jeu vidéo ne jouent pas aux titres en question. Mais dans le cas de Clair Obscur: Expedition 33
, ce détail a interloqué les joueurs anglophones. En effet, Charlie Cox (qui prête sa voix à Gustave et qui incarne Daredevil)
était joueur dans son enfance.
De fait, il est légitime de penser que la curiosité et les nombreuses récompenses amassées par le titre l'auraient poussé à découvrir Lumière, sa Peintresse et ses Gestrals. Pourtant, il a avoué aux journalistes de GamesRadar
qu'il n'avait commencé à jouer à Clair Obscur que très récemment.
S'il n'a pas encore terminé l'aventure, il a partagé ses premières impressions.
Premiers pas dans le monde de Clair Obscur: Expedition 33
Dans un premier temps, il explique aux journalistes qu'il a vu l'impressionnante zone d'introduction
. « J'ai joué un peu au début, j'ai un peu exploré les environs, rencontré les personnages, glané des informations, etc. Pas très bien, en tout cas.
» Puis il compare Clair Obscur aux autres titres qu'il a découverts dans son enfance
, qu'il s'agisse de Mario Kart, de GoldenEye ou encore de FIFA 98. D'ailleurs, il précise rapidement que ces derniers proposaient une expérience très différente.
Ce n'étaient pas des histoires aussi soigneusement élaborées et construites au fil du jeu, avec un tel niveau de détail et une telle manière de découvrir les informations. Tout n'est pas expliqué d'emblée ; on découvre les choses au fur et à mesure.
Une sensation étrange dans les moments où Gustave apparaît à l'écran
S'il reste à Charlie Cox de nombreux éléments à découvrir en jouant à Clair Obscur: Expedition 33, les journalistes de GamesRadar lui ont demandé ce qu'il a ressenti en jouant un personnage qui possède sa voix. Or, sa réponse peut surprendre car l'acteur confie ceci : « Je n'avais pas vraiment l'impression d'être moi… Je ne me voyais pas vraiment comme moi, je me voyais comme Gustave.
»
Dans le reste de cet échange, il ne précise pas s'il compte terminer le jeu ou pas
. Mais il conclut en saluant la persévérance et la détermination de certains joueurs passionnés : « Il y a des gens qui y ont joué, d'autres qui l'ont terminé, d'autres encore qui l'ont à 100 %, ce qui – d'après mes calculs – représente plus de 50 heures, voire 100 heures de jeu.
»
Si vous voulez vous aussi partir sur les traces de la Peintresse, rappelons que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (0)