Vous pouvez essayer le jeu de l'année 2025 gratuitement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 décembre 2025 à 09h09
Clair Obscur: Expedition 33 s'est, très récemment, doté d'un essai gratuit sur une plateforme bien précise.
Vous pouvez essayer le jeu de l'année 2025 gratuitement
Comme vous le savez probablement déjà, le PlayStation Plus s'offre, très régulièrement, des essais gratuits, afin que les joueurs et les joueuses abonnés audit service puissent découvrir des jeux pendant une petite poignée d'heures. D'ailleurs, en ce moment même, vous pouvez essayer le GOTY 2025, Clair Obscur: Expedition 33.

Un essai gratuit pour Clair Obscur: Expedition 33 sur le PS Plus

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En effet, Clair Obscur: Expedition 33 a rejoint, il y a très peu de temps, la liste des jeux possédant un essai gratuit sur le PS Plus. Pour être plus précis, il faut posséder un abonnement actif au PS Plus Premium pour en profiter. D'après les informations partagées, cet essai gratuit permet aux joueurs et aux joueuses de découvrir Clair Obscur: Expedition 33 pendant deux heures au total. Ce qui donne la possibilité de parcourir le début des aventures des membres de l'Expedition 33, et donc se faire un premier avis du RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.

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Une promotion en parallèle pour Clair Obscur: Expedition 33

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D'ailleurs, si cet essai gratuit de Clair Obscur: Expedition 33 vous a donné envie d'acheter le jeu complet, sachez qu'une promotion est actuellement disponible sur le PlayStation Store. Dans le cadre de la Super Promo de janvier, Clair Obscur: Expedition 33, selon sa version PS5, est à 39,99 € au lieu de 49,99 €. Ce qui représente une réduction de 20 %. Soulignons également le fait que la mise à niveau vers l'édition Deluxe du titre de Sadnfall Interactive, qui propose diverses tenues et coupes de cheveux, est à 8,79 € au lieu de 10,99 € sur le PS Store. La Super Promo de janvier du PlayStation Store se termine le 8 janvier 2026.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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PsiCapricorni (invité) Le 24/12/2025 à 14:06

Il est surtout dispo en complet avec un abonnement Gamepass...

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BelleFeuille (invité) Le 23/12/2025 à 12:16

Oh! ça c'est cool