Vous pouvez essayer le jeu de l'année 2025 gratuitement

Clair Obscur: Expedition 33 s'est, très récemment, doté d'un essai gratuit sur une plateforme bien précise.

Un essai gratuit pour Clair Obscur: Expedition 33 sur le PS Plus

Une promotion en parallèle pour Clair Obscur: Expedition 33

Comme vous le savez probablement déjà, le PlayStation Plus s'offre, très régulièrement, des essais gratuits, afin que les joueurs et les joueuses abonnés audit service puissent découvrir des jeux pendant une petite poignée d'heures.En effet,. Pour être plus précis, il faut posséder un abonnement actif au PS Plus Premium pour en profiter. D'après les informations partagées,. Ce qui donne la possibilité de parcourir le début des aventures des membres de l'Expedition 33, et donc se faire un premier avis du RPG au tour par tour de Sandfall Interactive.D'ailleurs, si cetvous a donné envie d'acheter le jeu complet, sachez qu'une promotion est actuellement disponible sur le PlayStation Store. Dans le cadre de la Super Promo de janvier,, selon sa version PS5, est à 39,99 € au lieu de 49,99 €. Ce qui représente une réduction de 20 %. Soulignons également le fait que la mise à niveau vers l'édition Deluxe du titre de Sadnfall Interactive, qui propose diverses tenues et coupes de cheveux, est à 8,79 € au lieu de 10,99 € sur le PS Store. La Super Promo de janvier du PlayStation Store se termine le 8 janvier 2026.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.