Coup dur pour les créateurs de Civilization et XCOM. Le studio Firaxis Games vient de licencier un tiers de ses effectifs, soit environ soixante personnes. Cette restructuration majeure, accompagnée du départ de sa directrice, intervient alors que le prochain XCOM accumule les retards de développement.

Le studio Firaxis Games, célèbre pour ses licences historiques que sont Civilization et XCOM, traverse une zone de turbulences sans précédent. L'entreprise basée dans le Maryland vient d'annoncer le licenciement d'environ soixante employés, ce qui représente un tiers de ses effectifs. Ce plan de réduction des coûts s'accompagne également d'un changement à la direction, puisque Heather Hazen, à la tête du studio, quitte ses fonctions.

Une restructuration pour sauver les meubles

Cette décision drastique rapportée par Bloomberg a été confirmée par un porte-parole de 2K Games, l'éditeur qui chapeaute Firaxis au sein du groupe Take-Two Interactive. L'objectif affiché est de recentrer les équipes sur ce qui a fait la renommée de l'entreprise depuis trois décennies.

Firaxis se restructure et se recentre sur la force principale du studio : concevoir des jeux de stratégie de classe mondiale qui ont défini les standards de l'industrie pour le genre au cours des 30 dernières années. Dans le cadre de ces changements, la taille du studio est réduite pour se concentrer sur le design, la technologie et l'expérience joueur, ce qui signifie dire au revoir à des collègues talentueux qui ont aidé à construire Firaxis. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais elles sont essentielles pour construire le prochain chapitre de Firaxis.











Les difficultés de Civilization 7 et le retard de XCOM

Ces licenciements interviennent dans un contexte particulièrement délicat pour le studio. Le dernier titre en date, Civilization VII, a connu un lancement extrêmement compliqué. Près de deux ans après sa sortie, le jeu de stratégie 4X affiche une évaluation de seulement 51 % d'avis positifs sur Steam, même si les dernières mises à jour ont permis de redresser la barre. Les habitués de la licence ont vivement critiqué les nombreux changements apportés à la formule classique de la franchise, forçant les développeurs à multiplier les mises à jour pour tenter de corriger le tir.

Strauss Zelnick, le directeur général de Take-Two, avait d'ailleurs reconnu ces erreurs publiquement il y a quelques mois.

Chaque fois qu'il y a un nouveau Civ, l'équipe de Firaxis réfléchit à la manière de repousser les limites pour justifier l'achat de ce nouveau jeu, tout en préservant ce que les gens aiment pour ne pas les frustrer. Et nous nous sommes trompés avec Civ 7, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je prends la responsabilité de cela. Nous avons fait beaucoup de correctifs et nous continuerons d'en faire. C'est un très bon jeu et une entreprise rentable pour nous. Mais c'est un cas où je pense que ce que nous avons essayé de faire est allé trop loin du point de vue du consommateur.

En parallèle, un nouveau jeu de la franchise XCOM, encore non annoncé officiellement, rencontrerait de sérieuses difficultés de développement. Selon plusieurs sources proches du dossier, le projet aurait manqué une étape cruciale de sa production au cours de l'été. Si le développement se poursuit, cette réduction drastique des effectifs risque de bouleverser la direction et le calendrier du titre.

Le contraste saisissant avec la sortie de GTA 6

La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour les employés remerciés que ce plan social survient à un moment charnière pour la maison mère. Ces coupes budgétaires ont en effet lieu seulement deux jours avant le lancement mondial de Grand Theft Auto VI, développé par Rockstar Games, une autre filiale de Take-Two Interactive et qui est largement pressenti pour devenir l'un des lancements les plus lucratifs de toute l'histoire du divertissement. Strauss Zelnick avait d'ailleurs vanté son catalogue riche il y a quelques jours.

Firaxis paye hélas le prix d'un lancement raté pour Civilization VII, et le potentiel manque à gagner qu'il a engendré. Espérons pour le studio qu'il inverse la tendance, et aux personnes concernées par les licenciements qu'elles rebondissent rapidement.