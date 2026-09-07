Civilization 7 va s'attaquer à la conquête spatiale avec son prochain DLC

Firaxis Games a dévoilé l'avenir de Civilization VII lors de la PAX West. Au programme de cette feuille de route, la mise à jour gratuite Arc of Tomorrow introduisant l'âge atomique, et l'extension payante Earthrise tournée vers l'espace. Des annonces ambitieuses qui tentent de faire oublier un lancement chaotique.

Les 35 ans de la franchise de Firaxis Games ont été célébrés lors de de la PAX West, et le studio en a profité, notamment, pour dévoiler une partie de la feuille de route de Civilization VII. Prévues pour 2027, la mise à jour gratuite Arc of Tomorrow et l'extension payante Earthrise promettent de repousser les limites temporelles et spatiales du jeu de stratégie.

L'espace et le climat au centre de l'extension Earthrise

Première extension majeure et payante du titre, Earthrise propose aux joueurs de quitter le plancher des vaches pour se lancer dans une véritable course aux étoiles. Dès les âges de l'antiquité, les civilisations pourront cartographier le ciel, avant d'envoyer des missions en orbite à l'ère moderne. L'objectif final sera de fonder sa propre agence spatiale durant l'âge atomique pour exploiter les ressources du système solaire.

Mais cette conquête spatiale s'accompagne d'un défi écologique majeur sur Terre. La montée des températures mondiales intensifiera les catastrophes naturelles. Les joueurs devront utiliser de nouvelles technologies de terraformation pour adapter des biomes hostiles et construire des infrastructures capables d'inverser le réchauffement climatique.

Arc of Tomorrow prolonge l'histoire jusqu'en 2050

Pour accompagner cette extension, la mise à jour gratuite Arc of Tomorrow ajoutera un quatrième âge très attendu, l'âge atomique. Couvrant la période des années 1950 à 2050, cette ère inédite réintroduit des mécaniques nucléaires avancées, avec un système de destruction mutuelle assurée.

Cette mise à jour marquera également le retour d'un dirigeant emblématique de la série : Mahatma Gandhi. Les joueurs pourront aussi profiter de nouvelles options de gestion, comme la possibilité d'émanciper des colonies pour en faire des cités-états, ou encore de produire des biens manufacturés complexes tels que l'uranium enrichi.











Si ces annonces sont alléchantes, elles arrivent dans un contexte tendu. Depuis sa sortie, Civilization VII essuie de vives critiques concernant ses choix de conception. L'obligation de changer de civilisation à chaque époque et la déconnexion historique des dirigeants ont provoqué la colère des puristes, bien que les développeurs aient déjà ajouté de nombreuses améliorations sur ce point. Depuis peu, l'obligation de changer de civilisation a par exemple été supprimée.

En attendant ce contenu, qui pourrait arriver pour l'anniversaire du jeu en février, les joueurs pourront profiter de la mise à jour un 1.5.0 dès ce mois de septembre.