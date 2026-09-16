Civilization VII lance son imposante mise à jour 1.5.0

La mise à jour 1.5.0 de Civilization VII est enfin disponible, marquant le trente-cinquième anniversaire de la franchise. Au programme, une carte terrestre ultra-réaliste, de nouvelles options diplomatiques et le pack Hall of History introduisant des civilisations cultes.

Le déploiement de la mise à jour 1.5.0 de Civilization VII coïncide avec un événement majeur, le trente-cinquième anniversaire de la célèbre licence de stratégie. Firaxis a vu les choses en grand pour cette occasion, en intégrant des fonctionnalités très attendues par la communauté, tout en préparant le terrain pour les futures extensions annoncées lors de la PAX. Si les joueurs PC et consoles de salon peuvent déjà en profiter, un retard est à noter du côté de Nintendo.

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Une carte de la Terre authentique et des cartes procédurales repensées

L'attraction principale de ce patch est sans conteste l'arrivée de la carte True Start Location Earth. Conçue exclusivement à l'échelle immense, elle reproduit fidèlement notre planète, de la géographie aux merveilles naturelles. Les développeurs ont pris soin d'ajuster certaines régions, comme l'Europe ou le Japon, pour garantir un équilibre ludique optimal dès l'âge de l'Antiquité.

Firaxis ne s'arrête pas là et propose également des refontes pour les cartes Terra Incognita et Shuffle, propulsées par la technologie Voronoi. Ces cartes générées de manière procédurale promettent des parties imprévisibles, mêlant par exemple des archipels à des continents fracturés.

Acheter la paix et améliorer sa gestion d'empire

Sur le plan diplomatique, une mécanique inédite fait son apparition. Il est désormais possible de payer avec de l'Influence pour rester neutre lorsqu'un allié déclare la guerre.

Cette nouveauté offre aux joueurs pacifiques un moyen de conserver leurs alliances sans sacrifier leur développement économique ou culturel.

L'interface utilisateur bénéficie également d'améliorations notables. L'ajout d'une règle radiale permet de calculer instantanément les distances sur la carte, une fonction indispensable pour optimiser le placement des villes et maximiser les bonus de certaines civilisations.

Les nouveautés majeures de la mise à jour 1.5.0

Pour faire plus simple, voici un résumé des nouveautés majeures de la mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 :

Lancement de la carte True Start Location Earth avec des fleuves navigables.

Refonte des cartes Shuffle et Terra Incognita via la technologie Voronoi.

Nouvelle option diplomatique permettant de payer de l'Influence pour éviter d'entrer en guerre.

Améliorations de l'interface avec une règle radiale et des infobulles détaillées.

Intégration des informations de déblocage du syncrétisme dès la création de la partie.

Cette mise à jour s'accompagne de la sortie du pack de contenu Hall of History. Ce DLC premium marque le retour de figures emblématiques telles que la reine Élisabeth I et George Washington. De nouvelles civilisations font aussi leur entrée, à savoir Babylone, les Gaulois et l'Angleterre, chacune apportant des unités et des bâtiments uniques pour diversifier les stratégies.

Cependant, les possesseurs de Nintendo Switch devront patienter. Firaxis a confirmé que le patch nécessite un délai supplémentaire pour répondre aux exigences de certification de Nintendo. En conséquence, le cross-play entre la Switch et les autres consoles est temporairement suspendu, bien qu'il reste actif avec la version Steam. Les développeurs concentrent désormais leurs efforts sur la future ère gratuite et l'extension Earthrise, promettant encore de belles heures à la franchise.

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