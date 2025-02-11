Civilization VII vient de sortir et désactive déjà une fonctionnalité phare

Disponible depuis ce 11 février, Civilization VII arrive sur toutes les plateformes, à savoir le PC, la PS4, la PS5, les consoles Xbox et la Nintendo Switch. Toutefois, pour être plus réactifs, les développeurs ont désactivé une fonctionnalité importante.
Firaxis Games continue d'ajuster Civilization 7
après un lancement en accès anticipé, qui est maintenant terminé puisque tout le monde y a accès. La dernière mise à jour, publiée il y a quelques heures, apporte des corrections de problèmes, des améliorations de l'interface utilisateur et des ajustements de l'IA. Toutefois, une décision surprend la communauté avec une fonctionnalité temporairement désactivée afin d'accélérer le déploiement des mises à jour sur PC
.
Un patch qui répond aux premiers retours des joueurs
Bien que Civilization 7 ne soit disponible que depuis une poignée d'heures, les joueurs ayant acheté une édition premium ont pu y accéder dès le 6 février. L'accueil a été mitigé, avec un score initialement « majoritairement négatif » sur Steam, avant de remonter à « moyennes » au niveau des évaluations. La principale critique concerne l'interface utilisateur
, jugée peu ergonomique et nécessitant des ajustements.
Avec cette mise à jour, Firaxis vise à corriger les premiers problèmes signalés, tout en assurant que des mises à jour plus conséquentes arriveront à l'avenir.
Comme vous pouvez le lire dans le petit patch notes
. Toutefois, un point notable est à signaler : le cross-play, fonctionnalité pourtant très utile, a été désactivé
.
Pourquoi désactiver le cross-play entre PC et consoles ?
L'une des décisions majeures de ce patch est la désactivation temporaire du cross-play entre PC et consoles
. Selon Firaxis, cela permettra d'expédier plus rapidement les correctifs pour la version PC
, sans attendre la certification des mises à jour sur consoles.
Sur PlayStation et Xbox, les mises à jour doivent passer par un processus d'approbation rigoureux, ce qui peut retarder leur déploiement. Plutôt que d'attendre que chaque version soit prête en même temps, Firaxis préfère traiter les problèmes de la version PC en priorité, avant de rétablir le cross-play une fois l'expérience stabilisée
. Un choix qui peut se comprendre, puisque la majorité de la communauté doit se trouver sur ordinateur. À noter que le cross-play entre Xbox et PlayStation reste actif
, seule la connexion avec les joueurs PC est concernée par cette restriction temporaire.
Si cette mise à jour a été globalement bien accueillie, les joueurs continuent d'exprimer leurs préoccupations concernant des problèmes persistants
. Toutefois, le fait que Firaxis réagisse rapidement est perçu comme un signe positif.
Le studio a récemment affirmé qu'il prévoit de soutenir Civilization VII pendant plusieurs années, une stratégie en accord avec la longévité historique de la franchise. Une première feuille de route a d'ailleurs déjà été partagée
. Une version VR a aussi été annoncée, pour cette année
.
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