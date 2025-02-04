Civilization 7 dévoile sa feuille de route, avec du contenu gratuit et payant

Ces prochains mois, les futurs joueurs de Civilization 7 pourront accueillir aussi bien du contenu gratuit que payant, dans le but de prolonger l'aventure.
Alors que Sid Meier's Civilization 7 s'apprête à sortir le 11 février 2025, Firaxis Games et 2K Games ont déjà dévoilé la feuille de route des mises à jour et contenus additionnels prévus pour le jeu. Entre DLC payants et mises à jour gratuites, les joueurs auront de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l'année, de quoi assurer un retour des joueurs au fil du temps
.
Un contenu post-lancement ambitieux
À travers le Dev Diary #8, les développeurs ont détaillé les futurs ajouts à Civilization 7
, qui comprendront de nouvelles civilisations, des leaders inédits, des merveilles du monde et des événements dynamiques.
Nouvelles civilisations et leaders historiques pour les DLC
Dès le mois suivant la sortie, Civilization 7 recevra des contenus additionnels via des packs payants
:
- Mars 2025 - Crossroads of the World Collection
- Début mars :
- Nouveau leader : Ada Lovelace
- Nouvelles civilisations : Carthage & Grande-Bretagne
- 4 nouvelles merveilles naturelles
- Fin mars :
- Nouveau leader : Simon Bolivar
- Nouvelles civilisations : Bulgarie & Népal
- Avril - Septembre 2025 - Right to Rule Collection
- 2 nouveaux leaders
- 4 nouvelles civilisations
- 4 nouvelles merveilles du monde
- Octobre 2025 et au-delà
- Du contenu supplémentaire prévu, sans plus de détails pour l'instant.
Du contenu gratuit pour tous
En parallèle des DLC, Civilization 7 bénéficiera de mises à jour gratuites qui enrichiront l'expérience de jeu :
- Mars 2025
- Début mars (Mise à jour 1.1.0)
- Nouvel événement : Bataille des Merveilles Naturelles
- Nouvelle merveille naturelle : Triangle des Bermudes
- Fin mars (Mise à jour 1.1.1)
- Nouvel événement : Montagnes Merveilleuses
- Nouvelle merveille naturelle : Mont Everest
- Avril - Septembre 2025
- Nouveaux événements
- Défis inédits
- Mises à jour de gameplay
De bonnes nouvelles pour les joueurs puisqu'ils recevront du contenu gratuit dès les premières semaines, bien qu'une partie de la communauté regrette que des DLC arrivent si vite.
Quoi qu'il en soit, Civilization 7
arrive le 11 février sur les différentes plateformes. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
- PC
- Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)