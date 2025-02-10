Civilization 7 : La grosse annonce, avec un nouvelle version et une nouvelle plateforme avant la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 février 2025 à 15h38
Disponible officiellement le 11 février, les développeurs de Civilization 7 viennent d'annoncer une nouvelle version du jeu, qui arrivera plus tard dans l'année et fera plaisir aux joueurs.
Civilization 7 : La grosse annonce, avec un nouvelle version et une nouvelle plateforme avant la sortie
Alors que Civilization 7 n'est même pas encore officiellement sorti sur PC pour tout le monde (il n'est qu'en accès anticipé), 2K Games a déjà une surprise de taille pour les amateurs de stratégie : une version VR exclusive pour le Meta Quest 3, attendue au printemps 2025.

Une expérience immersive avec des leaders historiques grandeur nature

Dans cette version en réalité virtuelle, les joueurs seront plongés au cœur d'une table de commandement où ils pourront interagir directement avec les dirigeants des autres civilisations. Imaginez Benjamin Franklin vous sermonnant sur votre diplomatie ou Cléopâtre vous réprimandant en égyptien ancien, le tout en taille réelle. Plus vrai que nature.

Loin d'être un simple portage, Civilization 7 VR semble vouloir exploiter pleinement les possibilités du Quest 3 en offrant une perspective inédite sur la gestion de son empire. Selon la description officielle,« Vous pourrez survoler la carte à la manière d'un dieu omniscient ou vous pencher pour observer chaque bâtiment et unité avec un niveau de détail jamais vu.»

Miniature vidéo

Cette approche renforce le côté jeu de plateau de la franchise et pourrait séduire les joueurs en quête d'une nouvelle façon de vivre Civilization.

Reste à savoir si cette version arrivera à trouver son public, le genre n'étant pas spécialement la spécialité de la réalité virtuelle. Quoi qu'il en soit, nous pourrons en savoir plus ces prochaines semaines. Sa sortie, quant à elle, se fera au printemps 2025, uniquement sur le Meta Quest 3.

Civilization 7 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
  • PC
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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