Civilization 7 : La mise à jour 1.1.0 est disponible avec de nombreuses améliorations

Un peu moins d'un mois après sa sortie, Civilization 7 sort sa première grosse mise à jour, qui vient corriger les problèmes les plus récurrents, tout en améliorant globalement l'expérience.
Firaxis déploie aujourd'hui la mise à jour 1.1.0 pour Civilization 7
, apportant des ajustements majeurs à l'interface utilisateur, à l'intelligence artificielle et plusieurs nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté.
Une mise à jour influencée par les retours des joueurs
Basée sur les suggestions des joueurs, cette mise à jour vise à affiner l'expérience de jeu et corriger certains problèmes signalés depuis le lancement
. Si le patch notes est un peu plus complet, vous pouvez retrouver ci-dessous un résumé des points les plus importants concernés par la mise à jour 1.1.0 de Civilization 7
.
- Nouvelle merveille naturelle : le Triangle des Bermudes est désormais disponible pour tous les joueurs.
- Interface utilisateur améliorée : peaufinage et corrections des problèmes signalés.
- Ajustements de l'IA et des conditions de victoire : des modifications majeures ont été apportées à la voie de l'héritage culturel et à la victoire de l'ère moderne. Les dirigeants contrôlés par l'IA seront désormais plus compétitifs dans la course à la victoire culturelle.
- Conversion des villes saintes : il sera possible de convertir ces villes à partir de l'ère de l'exploration. Toutefois, les unités missionnaires créées par les joueurs continueront de suivre leur religion d'origine.
- Améliorations des unités navales : elles pourront désormais disperser les puissances indépendantes côtières.
- Modifications de l'armée et de la diplomatie : l'action de déballage de l'armée a été améliorée et la balance des alliances a été ajustée.
- Corrections multijoueur : divers problèmes liés au mode en ligne et à l'ajout d'amis via un compte 2K ont été résolus.
Du nouveau aussi pour les joueurs sur console
Pour celles et ceux jouant sur console, cette mise à jour intégrera également toutes les corrections et ajouts des mises à jour précédentes
, notamment les patchs 1, 2 et 3. Quant à l'avenir, nous apprenons que la mise à jour 1.1.1 arrivera le 25 mars, avec les points suivants
:
- Améliorations et affinements supplémentaires de l'interface utilisateur.
- Améliorations de l'exploration et de la colonisation par l'IA.
- Ajout d'une fonctionnalité de déplacement rapide.
- Ajout de la possibilité de personnaliser les noms des Commandants et des Villes.
- Renommage des cartes existantes en Position de départ : Équilibrée, qui deviendra le réglage par défaut pour les parties multijoueur.
- Ajout d'une nouvelle option de position de départ : Standard, où les formations terrestres seront moins prévisibles, rappelant davantage la génération de cartes de Civilization VI.
- Ajout d'un bouton de redémarrage optionnel, permettant de relancer la génération de la carte du joueur avec ces nouvelles positions de départ moins prévisibles.
- Nouvelle merveille naturelle : Mont Everest (disponible gratuitement pour tous les joueurs).
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