Civilization 7 : La mise à jour 1.1.0 est disponible avec de nombreuses améliorations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2025 à 16h45
Un peu moins d'un mois après sa sortie, Civilization 7 sort sa première grosse mise à jour, qui vient corriger les problèmes les plus récurrents, tout en améliorant globalement l'expérience.
Civilization 7 : La mise à jour 1.1.0 est disponible avec de nombreuses améliorations
Firaxis déploie aujourd'hui la mise à jour 1.1.0 pour Civilization 7, apportant des ajustements majeurs à l'interface utilisateur, à l'intelligence artificielle et plusieurs nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté.

Une mise à jour influencée par les retours des joueurs

Basée sur les suggestions des joueurs, cette mise à jour vise à affiner l'expérience de jeu et corriger certains problèmes signalés depuis le lancement. Si le patch notes est un peu plus complet, vous pouvez retrouver ci-dessous un résumé des points les plus importants concernés par la mise à jour 1.1.0 de Civilization 7
  • Nouvelle merveille naturelle : le Triangle des Bermudes est désormais disponible pour tous les joueurs.
  • Interface utilisateur améliorée : peaufinage et corrections des problèmes signalés.
  • Ajustements de l'IA et des conditions de victoire : des modifications majeures ont été apportées à la voie de l'héritage culturel et à la victoire de l'ère moderne. Les dirigeants contrôlés par l'IA seront désormais plus compétitifs dans la course à la victoire culturelle.
  • Conversion des villes saintes : il sera possible de convertir ces villes à partir de l'ère de l'exploration. Toutefois, les unités missionnaires créées par les joueurs continueront de suivre leur religion d'origine.
  • Améliorations des unités navales : elles pourront désormais disperser les puissances indépendantes côtières.
  • Modifications de l'armée et de la diplomatie : l'action de déballage de l'armée a été améliorée et la balance des alliances a été ajustée.
  • Corrections multijoueur : divers problèmes liés au mode en ligne et à l'ajout d'amis via un compte 2K ont été résolus.
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Du nouveau aussi pour les joueurs sur console

Pour celles et ceux jouant sur console, cette mise à jour intégrera également toutes les corrections et ajouts des mises à jour précédentes, notamment les patchs 1, 2 et 3. Quant à l'avenir, nous apprenons que la mise à jour 1.1.1 arrivera le 25 mars, avec les points suivants :
  • Améliorations et affinements supplémentaires de l'interface utilisateur.
  • Améliorations de l'exploration et de la colonisation par l'IA.
  • Ajout d'une fonctionnalité de déplacement rapide.
  • Ajout de la possibilité de personnaliser les noms des Commandants et des Villes.
  • Renommage des cartes existantes en Position de départ : Équilibrée, qui deviendra le réglage par défaut pour les parties multijoueur.
  • Ajout d'une nouvelle option de position de départ : Standard, où les formations terrestres seront moins prévisibles, rappelant davantage la génération de cartes de Civilization VI.
  • Ajout d'un bouton de redémarrage optionnel, permettant de relancer la génération de la carte du joueur avec ces nouvelles positions de départ moins prévisibles.
  • Nouvelle merveille naturelle : Mont Everest (disponible gratuitement pour tous les joueurs).
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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